أكاديمية الصندوق الصناعي تعلن إطلاق برامجها التدريبية

أعلنت أكاديمية الصندوق الصناعي إطلاق برامجها التدريبية للعام الجاري، التي تندرج ضمن أربعة مسارات تدريبية تتمثل في : البرامج المالية، وبرامج الأعمال والقيادة، وبرامج الابتكار والرقمنة، والبرامج التخصصية.

ومن أبرز البرامج: برنامج “المالية لغير الماليين”، وبرنامج “مبادئ التمويل لدى الصندوق الصناعي”، بالإضافة إلى برنامج ” الخبير المهني في تمويل الاستثمار”، وبرنامج” مالية الشركات والتحليل المالي” وغيرها، حيث يبدأ أول برنامج في تاريخ 12 فبراير، وتستمر البرامج على مدار العام.

وتقوم الأكاديمية بتقديم برامجها التخصصية في مجالات المالية والأعمال والإدارة بالشراكة مع الجهات التعليمية المحلية والعالمية الرائدة مثل: مركز ستانفورد للتطوير المهني “The Stanford Center for Professional Development”، وفيتش التعليمية “Fitch Learning”.

كما تتعاون الأكاديمية مع مركز التنمية الإدارية في كلية لندن للأعمال ” entre for Management Development at London Business School” ، ومركز جامعة كاليفورنيا للتعليم التنفيذي في بيركلي “University of California, Berkeley” ، وكذلك جامعة الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا، ومؤسسة محمد بن سلمان آل سعود “مسك الخيرية”، والعديد من المؤسسات التعليمية الأخرى.

أهداف الأكاديمية

وتسعى أكاديمية الصندوق الصناعي من خلال برامجها وندواتها إلى تطوير مهارات منسوبي ومنسوبات الصندوق الصناعي والمنظومة الصناعية وعملاء الصندوق والقطاع الخاص، وذلك عبر تقديم أحدث المعارف ونقل الخبرات التعليمية؛ سعيًا منها لمواكبة تطورات المجالات المهنية والمعرفية في القطاعات التي يستهدفها الصندوق.

ومنذ أن تأسست الأكاديمية في العام 2019م، قدمت أكثر من 111 برنامجاً تدريبياً وندوة استفاد منها قرابة 12,000 متدرب ومتدربة من أكثر من 350 جهة حكومية وأهلية، وذلك لتعزيز الجانب المعرفي والأكاديمي في القطاع الصناعي.

يشار إلى أن الصندوق الصناعي يعتمد على خبرات تدريبية تمتد لأكثر من 48 عامًا في مجال تطوير وتأهيل الكوادر البشرية؛ لإمداد المنظومة الصناعية بالخبرة والمعرفة العالية.

