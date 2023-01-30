الجيش الروسي يقضي على 70 جنديا ويدمر 4 عربات مصفحة بأوكرانيا

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مقتل أكثر من 70 عسكرياً أوكرانيًا خلال هجمات شنتها القوات الروسية على محور دونيتسك.

القضاء على نحو 40 عسكريًا أوكرانيًا

وأوضحت أنه تم القضاء على نحو 40 عسكريًا أوكرانيًا، مع تدمير 4 عربات مصفحة على محور كراسني ليمان بضربات نفذتها المدفعية الروسية على لواء أوكراني.

وأكدت أن قواتها، تسيطر على مناطق استراتيجية جديدة قرب أوغليدار، مشيرة إلى أن خسائر القوات الأوكرانية فادحة على محوري جنوب دونيتسك.

وقف تنفيذ برامج بيولوجية أمريكية في أوكرانيا

وكشف قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية بالقوات المسلحة الروسية، الفريق إيغور كيريلوف، أن وزارة الدفاع الروسية نجحت في وقف تنفيذ البرامج البيولوجية العسكرية الأمريكية في أوكرانيا، حسب “سبوتنيك”.

الأسلحة لأوكرانيا لن تغير مسار الحرب

وأعلن الكرملين، أن إمدادات الأسلحة الغربية لأوكرانيا لن تغير مسار الأحداث، مشيرًا إلى أن إمدادات الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا ستؤدي فقط إلى مزيد من التصعيد، وأن دول الناتو أصبحت منخرطة بشكل متزايد في الصراع بأوكرانيا.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي: إن الولايات المتحدة واصلت تحريض أوكرانيا ضد روسيا وسندافع عن مصالحنا الأمنية.

يأتي هذا في الوقت الذي، أعلن فيه أمين مجلس الأمن القومي الأوكراني أنه من الصعب التكهن بنهاية الحرب وإن النصر لن يأتي بسرعة، مؤكدًا أن الجيش الأوكراني صد هجمات روسية في محيط 14 منطقة في دونيتسك.

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