الإثنين، ٨ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣٠ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
الجيش الروسي يقضي على 70 جنديا ويدمر 4 عربات مصفحة بأوكرانيا
بعد مقتل الخادمة.. قرار صادم من السفارة الفلبينية في الكويت
وكالة “ناسا” تمنح أوسمة الشرف لمدارس برنامج “جلوب البيئي” بمكة
“معركة البقاء”.. شاهد .. حيوان ضعيف يقاتل بشراسة أمام 3 نمور جائعة (فيديو)
تحذير عاجل من “الصحة” لـ “الممارسين”: الحرمان من المهنة في هذه الحالة
16 علامة على معاناة طفلك من اضطراب الأكل.. تعرف عليها

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

الجيش الروسي يقضي على 70 جنديا ويدمر 4 عربات مصفحة بأوكرانيا

الجيش الروسي يقضي على 70 جنديا ويدمر 4 عربات مصفحة بأوكرانيا

الجيش الروسي يقضي على 70 جنديا ويدمر 4 عربات مصفحة بأوكرانيا
٠٥:٤٠:٢٩ م، الإثنين، ٨ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مقتل أكثر من 70 عسكرياً أوكرانيًا خلال هجمات شنتها القوات الروسية على محور دونيتسك.

القضاء على نحو 40 عسكريًا أوكرانيًا

وأوضحت أنه تم القضاء على نحو 40 عسكريًا أوكرانيًا، مع تدمير 4 عربات مصفحة على محور كراسني ليمان بضربات نفذتها المدفعية الروسية على لواء أوكراني.

وأكدت أن قواتها، تسيطر على مناطق استراتيجية جديدة قرب أوغليدار، مشيرة إلى أن خسائر القوات الأوكرانية فادحة على محوري جنوب دونيتسك.

وقف تنفيذ برامج بيولوجية أمريكية في أوكرانيا

وكشف قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية بالقوات المسلحة الروسية، الفريق إيغور كيريلوف، أن وزارة الدفاع الروسية نجحت في وقف تنفيذ البرامج البيولوجية العسكرية الأمريكية في أوكرانيا، حسب “سبوتنيك”.

الأسلحة لأوكرانيا لن تغير مسار الحرب

وأعلن الكرملين، أن إمدادات الأسلحة الغربية لأوكرانيا لن تغير مسار الأحداث، مشيرًا إلى أن إمدادات الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا ستؤدي فقط إلى مزيد من التصعيد، وأن دول الناتو أصبحت منخرطة بشكل متزايد في الصراع بأوكرانيا.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي: إن الولايات المتحدة واصلت تحريض أوكرانيا ضد روسيا وسندافع عن مصالحنا الأمنية.

يأتي هذا في الوقت الذي، أعلن فيه أمين مجلس الأمن القومي الأوكراني أنه من الصعب التكهن بنهاية الحرب وإن النصر لن يأتي بسرعة، مؤكدًا أن الجيش الأوكراني صد هجمات روسية في محيط 14 منطقة في دونيتسك.

اقرأ أيضًا:

لهذا السبب.. أوكرانيا تفرض عقوبات على 182 شركة من روسيا وبيلاروسا

الكلمات الدلالية:
أوكرانيا الجيش الروسي برامج بيولوجية أمريكية محور دونيتسك

مواد ذات صلة

المزيد
تعليم الشمالية يُعلق الدراسة في رفحاء والعويقيلة والهباس.. غداً

تعليم الشمالية يُعلق الدراسة في رفحاء والعويقيلة والهباس.. غداً

١٠:٤٣ م، الأربعاء، ٠١ أبريل ٢٠١٥
«الخدمة المدنية»: التقديم على وظائف سلم رواتب الموظفين يبدأ 12 ظهر اليوم

«الخدمة المدنية»: التقديم على وظائف سلم رواتب الموظفين يبدأ 12 ظهر اليوم

١١:٤٦ ص، الأحد، ١٠ أبريل ٢٠١٦
الجبير: قوى إقليمية تسعى لإشعال فتنة طائفية وفرض هيمنتها بالمنطقة

الجبير: قوى إقليمية تسعى لإشعال فتنة طائفية وفرض هيمنتها بالمنطقة

٠٣:٢٦ م، الثلاثاء، ١٦ يونيو ٢٠١٥
سوق الأسهم يغلق مرتفعًا.. بتداولات قيمتها 4 مليارات ريال

سوق الأسهم يغلق مرتفعًا.. بتداولات قيمتها 4 مليارات ريال

٠٤:٣٢ م، الأحد، ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *