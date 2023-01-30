وكالة “ناسا” تمنح أوسمة الشرف لمدارس برنامج “جلوب البيئي” بمكة

تواصل – واس:

أعلنت إدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في إدارة نشاط الطالبات حصول مدارس جلوب البيئي على أوسمة الشرف في الربع الرابع للعام 2022م، البالغ عددها 13 وسام شرف وذلك من قبل وكالة ناسا الفضائية.

وحصدت الثانوية الرابعة والعشرون 10 أوسمة شرف في كلٍ من: الغلاف الجوي المتقدم، الغلاف الجوي، المناخ، الأرض كنظام، الهيدرولوجيا (الغلاف المائي)، الغطاء الأرضي، عموم جلوب، الفينولوجيا، خصائص التربة، رطوبة ودرجة حرارة التربة، هذا وفازت الثانوية الثانية ب 3 أوسمة شرف في كلِ من الهدرولوجيا، والفينولوجيا، والتربة.

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تعليم الأحساء تفتتح برنامج “جلوب البيئي”

برنامج جلوب البيئي

ويهدف برنامج “جلوب البيئي” إلى تحسين الوعي البيئي والتعلم الذاتي لطرق البحث العلمي من خلال توظيف التقنيات الحديثة والشراكة العلمية التي تعني بالتعلم والملاحظة من أجل إفادة البيئة، وإكساب الطالبات مهارة البحث العلمي التطبيقي، وتنمية حب خدمة البيئة في نفوسهن، وتعزيز تقدير العمل الجماعي لأدائهن.

كما يهدف لإكسابهن مهارات التعلم الذاتي ومهارات أخذ القياسات العلمية وتفسيرها، ومساعدتهن على فهم استنتاج الحقائق والبيانات المرتبطة بالعلوم البيئة المختلفة، ‏وتحسين مستوى التحصيل الدراسي للطالبات في كل العلوم واللغة الإنجليزية والحاسب الرياضيات والجغرافيا.

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إعداد ورعاية علماء المستقبل

وكذلك يهدف إلى الإسهام في إعداد ورعاية علماء المستقبل، مساعدة طالبات المدارس والمعلمات على واكتساب المبادئ والقيم والاتجاهات البيئية، وتحقيق التعاون العلمي مع العلماء والطالبات في أنحاء العالم، وتطبيق إستراتيجية التعلم عن بعد في العملية التعليمية.