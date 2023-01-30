الإثنين، ٨ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣٠ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
عاجل.. “الخارجية”: إطلاق خدمة إصدار تأشيرة المرور للزيارة للقادمين “جوا” إلكترونيا
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عاجل.. “الخارجية”: إطلاق خدمة إصدار تأشيرة المرور للزيارة للقادمين “جوا” إلكترونيا

عاجل.. “الخارجية”: إطلاق خدمة إصدار تأشيرة المرور للزيارة للقادمين “جوا” إلكترونيا

عاجل.. “الخارجية”: إطلاق خدمة إصدار تأشيرة المرور للزيارة للقادمين “جوا” إلكترونيا
٠٤:٢٠:٤٥ م، الإثنين، ٨ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

أطلقت وزارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وبالتعاون مع الناقلات الجوية الوطنية، خدمة إصدار (تأشيرة المرور للزيارة) للقادمين “جواً” إلكترونياً.

أهداف الخدمة

وتهدف الخدمة إلى ما يلي:

1- تيسير القدوم إلى المملكة لجميع الأغراض

2- تسهيل إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول وأتمتتها

وتسمح التأشيرة للعابرين والراغبين بالدخول إلى المملكة من أداء العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف، بالإضافة إلى التنقل وحضور الفعاليات السياحية.

إطلاق الخدمة اليوم

وأوضحت الوزارة أن إطلاق الخدمة سيكون اعتباراً من اليوم، وذلك من خلال التقدم بطلب تأشيرة المرور للزيارة “جواً” عبر المنصات الإلكترونية التابعة للخطوط الجوية السعودية، وطيران ناس، ليتم تمريرها آليا إلى المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات في وزارة الخارجية، لمعالجة وإصدار التأشيرة الرقمية بشكل فوري وإرسالها للمستفيد عبر البريد الإلكتروني.

وأكدت وزارة الخارجية أن خدمة تأشيرة المرور الرقمية سوف تساهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 عبر تعزيز مكانة المملكة، والاستفادة من موقعها الاستراتيجي المميز كمحور ربط بين القارات، ومحطة جذب للعابرين ووجهة سياحية عالمية.

وأفادت أن تأشيرة المرور للزيارة ستصدر بشكل مجاني وفوري مع تذكرة السفر، وتمتد صلاحيتها إلى ثلاثة أشهر والإقامة بالمملكة لمدة 4 أيام.

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