الإثنين، ٨ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣٠ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
سوق الأسهم يغلق منخفضا اليوم.. والتداولات تبلغ 4.9 مليارات ريال
“المرور” يطرح لوحات إلكترونية جديدة في مزاد علني عبر “أبشر”
ذهب للبحيرة للاغتسال.. شقيق العنزي يروي تفاصيل جديدة حول وفاته غرقًا بأمريكا (فيديو)
عاجل.. “الخارجية”: إطلاق خدمة إصدار تأشيرة المرور للزيارة للقادمين “جوا” إلكترونيا
تحذير مهم.. ثغرة خطيرة تعرض أنظمة مايكروسوفت للاختراق
من اليوم وحتى الجمعة.. الأرصاد يُحذر من تقلبات جوية على مكة المكرمة

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

سوق الأسهم يغلق منخفضا اليوم.. والتداولات تبلغ 4.9 مليارات ريال

سوق الأسهم يغلق منخفضا اليوم.. والتداولات تبلغ 4.9 مليارات ريال

سوق الأسهم يغلق منخفضا اليوم.. والتداولات تبلغ 4.9 مليارات ريال
٠٤:٣٧:٣٣ م، الإثنين، ٨ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل – واس:

أغلق مؤشر الأسهم الرئيس اليوم منخفضاً 28.81 نقطة ليقفل عند مستوى 10810.68 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها 4.9 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء لسوق الأسهم – 164 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 69 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 135 شركة على تراجع.

الشركات الأكثر ارتفاعا

وكانت أسهم شركات: سينومي ريتيل، وأنابيب الشرق، والحمادي، والكثيري، وأليانز إس إف الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: الإنماء ريت الفندقية، وحلواني إخواني، وأسمنت ينبع، وأسيج، وملكية ريت، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 7.03 % و 4.80 %.

فيما كانت أسهم شركات: أمريكانا، والراجحي، ودار الأركان، والأهلي، وشمس، الأكثر نشاطًا بالكمية, وأسهم شركات: الراجحي، والأهلي، وسابك، وأرامكو السعودية، والإنماء الأكثر نشاطًا في القيمة.

الشركات الأكثر انخفاضا

وأغلق مؤشر الأسهم الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 27.67 نقطة ليقفل عند مستوى 19151.14 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 11.1 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 200 ألف سهم.

اقرأ أيضا:

سوق الأسهم يغلق مرتفعا اليوم.. والتداولات 3.2 مليار ريال

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أخبار السعودية الآن الأسهم السعودية المملكة سوق الأسهم

مواد ذات صلة

المزيد
ولي العهد في تونس: عدم مواجهة التحديات بحزم سيؤدي لنتائج مؤلمة

ولي العهد في تونس: عدم مواجهة التحديات بحزم سيؤدي لنتائج مؤلمة

٠٦:٣٤ م، الأربعاء، ٠٢ مارس ٢٠١٦
إيقاف أنشطة نوادي الطيران الرياضي بالمملكة

إيقاف أنشطة نوادي الطيران الرياضي بالمملكة

٠٦:١٣ م، الأحد، ٢٩ يناير ٢٠١٧
اجتماع عاجل بين “بوتين” ومجلس الأمن القومي الروسي.. ما الجديد؟

اجتماع عاجل بين “بوتين” ومجلس الأمن القومي الروسي.. ما الجديد؟

٠٣:٤٠ م، الجمعة، ١٨ مارس ٢٠٢٢
تقرير أجنبي يكشف «كلمة السر» وراء انتعاش القطاع الخاص في المملكة

تقرير أجنبي يكشف «كلمة السر» وراء انتعاش القطاع الخاص في المملكة

١٢:٣٩ م، الأثنين، ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *