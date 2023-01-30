“المرور” يطرح لوحات إلكترونية جديدة في مزاد علني عبر “أبشر”

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تطرح الإدارة العامة للمرور، اليوم الاثنين، مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة أبشر، التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًّا.

وأوضحت الإدارة في تغريدة عبر حسابها على موقع “تويتر”، أنه من المقرر أن ينتهي المزاد اليوم.

طريقة الوصول إلى الخدمة

وحددت إدارة المرور طريقة الوصول إلى الخدمة كالتالي:

-تسجيل الدخول إلى منصة أبشر.

-اختيار خدمات من تبويب خدماتي.

اختيار المرور.

-اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.

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