تحذير مهم.. ثغرة خطيرة تعرض أنظمة مايكروسوفت للاختراق

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كشفت بعض المواقع المهتمة بشؤون البرمجة والإنترنت عن ثغرة برمجية قد تشكل تهديدا للأجهزة المتصلة بالشبكة العنكبوتية والعاملة بأنظمة “ويندوز”، وفقا لـ “روسيا اليوم”.

وأوضح خبراء في أمن المعلومات من شركة ” Akamai” أن تلك الثغرة يمكن استغلالها لاختراق أنظمة “ويندوز”.

التحديث ضروروي

وأشاروا إلى أن الثغرة التي حملت رمز “CVE-2022-34689” كانت قد اكتشفت العام الماضي، وقامت مايكروسوفت بتصحيحها مع إطلاق تحديثات أمنية لأنظمة “ويندوز”، لكن العديد من مستخدمي تلك الأنظمة لم يحدّثوا نسخ التشغيل في أجهزتهم، لذا لا يزال ماثلا خطر استغلال هذه الثغرة لاختراق الأنظمة.

وأضافوا أن الثغرة المذكورة تنتحل واجهة برمجة التطبيقات المشفرة الخاصة بخدمات “Windows CryptoAPI” التي توفّر للمطورين تأمين تطبيقاتهم في أنظمة “ويندوز”، وسوء استغلال هذه الثغرة قد يمكّن قراصنة الإنترنت من “زرع” تطبيقات خبيثة من المحتمل استغلالها في “هجمات الفدية”.

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