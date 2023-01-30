من اليوم وحتى الجمعة.. الأرصاد يُحذر من تقلبات جوية على مكة المكرمة

تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم الاثنين، تحذيرًا بشأن تقلبات جوية –بمشيئة الله – على منطقة مكة المكرمة.

أمطار ورياح سطحية مثيرة للغبار

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن الحالة المتوقعة تشمل تأثيراتها هطول أمطار مع رياح سطحية مثيرة للغبار، وأنها تكون على النحو التالي:

1 – رياح سطحية مثيرة للغبار من اليوم”الاثنين” وحتى “الجمعة”.

2 – هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة يومي “الثلاثاء” و”الأربعاء”.

* التأثيرات المصاحبة:

1 – عواصف ترابية تؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام في الرؤية.

2 – ارتفاع الأمواج على المدن الساحلية حيث تصل إلى أكثر من مترين ونصف.

وأشار مركز الأرصاد إلى أن الحالة المطرية المتوقعة والمصحوبة برياح سطحية مثيرة للغبار تكون على منطقة مكة المكرمة، وتشمل” العاصمة المقدسة وجدة ورابع والطائف والجموم وخليص وبحرة”.

كما توقع خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، أن يشهد اليوم الاثنين بداية الحالة الممطرة الثاني عشر لموسم 1444هـ، مشيرًا إلى أنه من المتوقع اليوم تساقط أمطار متفاوتة خلال الـ24 ساعة القادمة من اليوم وحتى صباح الغد على عدد من مناطق المملكة.

أمطار غزيرة بالحدود الشمالية والجوف وتبوك

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك.

انعدام من مدى الرؤية الأفقية

وأضاف أنه من المتوقع أن الأمطار تُسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق يمتد تأثيرها إلى أجزاء من منطقة حائل.

رياح مثيرة للأتربة والغبار

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم والرياض والشرقية، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية للمملكة.

اقرأ أيضًا:

الأرصاد يتوقع هطول أمطار غزيرة على مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك

تنبيه من “الأرصاد”: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة

توقعات الطقس: رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة حتى السادسة مساءً