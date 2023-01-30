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لماذا ترتفع نسبة السكر في الدم خلال الشتاء؟ طبيب متخصص يُجيب

لماذا ترتفع نسبة السكر في الدم خلال الشتاء؟ طبيب متخصص يُجيب

لماذا ترتفع نسبة السكر في الدم خلال الشتاء؟ طبيب متخصص يُجيب
٠٣:٤٧:٣٠ م، الإثنين، ٨ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – وكالات:

كشف الطبيب المتخصص في أمراض السكري الدكتور بانشي سابو، أن انخفاض درجة الحرارة يرتبط بشكل مباشر بزيادة مستويات السكر في الدم.

هناك علاقة بين البرد ومرض السكرس

وأوضح حسب صحيفة “تايمز أوف إنديا”، أن شدة البرد في الشتاء تزيد من مخاطر الإصابة بمرض السكر.

وأضاف أنه عندما تنقبض الأوعية الدموية في البرد، خاصة في القدمين واليدين، مما يجعل الشخص يشعر بتنميل  في هذه الأجزاء، تعرف هذه الحالة باسم ” ظاهرة رينود”، ما يزيد من مستويات السكر في الدم، نتيجة ضيق الشرايين المسؤول عن إمداد الجلد بالدم استجابة للبرد والضغط.

البرد يؤثر على مستويات السكر في الدم

ونقلت وكالة “سبوتنيك” عن الصحيفة، تأكيدات الطبيب بأنه يمكن أن يكون للطقس البارد تأثير على مستويات السكر في الدم، بسبب الرغبة الشديدة في تناول الكربوهيدرات في الأمسيات الباردة، لذلك قد يكون من الصعب الحفاظ على مستوى الجلوكوز في الدم ضمن الحدود الطبيعية.

احذر القراءات الخاطئة

وحذر سابو، من القراءة الخاطئة عن قياس ضغط الدم، لأنه طالما تتأثر أدوات ومعدات قياس مستوى السكري بانخفاض مفاجئ في درجة الحرارة وقد يُظهر ذلك قراءات خاطئة، مشددًا  أنه يجب أن تتأكد من أن درجة حرارة الجسم طبيعية للحصول على قراءة دقيقة، لأنه يمكن أن تؤدي التغييرات في انخفاض الأكسجين في الدم وضعف تدفق الدم في الشتاء القارس إلى حدوث خلل في شريط اختبار مرض السكري.

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البرد السكر في الدم فضل الشتاء مرض السكر مرض السكري

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