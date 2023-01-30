“الموارد البشرية” تحصل على “الآيزو ISO 31000” في هذا المجال

تواصل – واس:

حصلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلة بالإدارة العامة لإدارة المخاطر العمالية والأزمات على شهادة الآيزو ISO 31000 في تطبيق نظام إدارة المخاطر.

وجرت عملية المراجعة من قبل شركة تي يو في أوستريا Austria TUV بصفتها المعنية والمانحة لشهادات المطابقة الدولية لنظام الآيزو الخاصة بأعمال المراجعة لنظام إدارة المخاطر.

وتم التحقق من امتثال الإدارة بالمعايير والإجراءات المتبعة في نظام إدارة المخاطر.

4 معايير

ومن أهم هذه المعايير ما يلي:

1- وضع المبادئ والأطر والعمليات المؤسسية لإدارة المخاطر العمالية

2- بناء سجل تلك المخاطر

3- تنفيذ إجراءات التحديث المستمر لذلك

4- تعزيز القدرة على التنبؤ بالمخاطر العمالية.

وتُعد الوزارة من أوائل الجهات الحكومية التي تحصل على هذه الشهادة، وذلك ضمن جهودها –ممثلةً بالإدارة العامة للمخاطر العمالية والأزمات– في تطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية.

يُذكر أنّ هذه الجهود تُسهم في رفع جاذبية سوق العمل السعودي من منظور بناء القدرة الاستباقية وتخفيف مخاطر حدوث أزماتٍ عمالية، وكذلك ترسيخ أفضل الممارسات الدولية في حال نشوء خلافٍ عمالي – وبما يضمنُ حفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية العمالية.

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