الإثنين، ٨ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣٠ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
عاجل.. “الخارجية”: إطلاق خدمة إصدار تأشيرة المرور للزيارة للقادمين “جوا” إلكترونيا
تحذير مهم.. ثغرة خطيرة تعرض أنظمة مايكروسوفت للاختراق
من اليوم وحتى الجمعة.. الأرصاد يُحذر من تقلبات جوية على مكة المكرمة
لماذا ترتفع نسبة السكر في الدم خلال الشتاء؟ طبيب متخصص يُجيب
“الموارد البشرية” تحصل على “الآيزو ISO 31000” في هذا المجال
كانوا يصلون العصر.. مصرع 29 وإصابة 150 في انفجار مسجد بباكستان

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

“الموارد البشرية” تحصل على “الآيزو ISO 31000” في هذا المجال

“الموارد البشرية” تحصل على “الآيزو ISO 31000” في هذا المجال

“الموارد البشرية” تحصل على “الآيزو ISO 31000” في هذا المجال
٠٣:٣٢:٣١ م، الإثنين، ٨ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل – واس:

حصلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلة بالإدارة العامة لإدارة المخاطر العمالية والأزمات على شهادة الآيزو ISO 31000 في تطبيق نظام إدارة المخاطر.

وجرت عملية المراجعة من قبل شركة تي يو في أوستريا Austria TUV بصفتها المعنية والمانحة لشهادات المطابقة الدولية لنظام الآيزو الخاصة بأعمال المراجعة لنظام إدارة المخاطر.

وتم التحقق  من امتثال الإدارة بالمعايير والإجراءات المتبعة في نظام إدارة المخاطر.

4 معايير

ومن أهم هذه المعايير ما يلي:

1- وضع المبادئ والأطر والعمليات المؤسسية لإدارة المخاطر العمالية

2- بناء سجل تلك المخاطر

3- تنفيذ إجراءات التحديث المستمر لذلك

4- تعزيز القدرة على التنبؤ بالمخاطر العمالية.

وتُعد الوزارة من أوائل الجهات الحكومية التي تحصل على هذه الشهادة، وذلك ضمن جهودها –ممثلةً بالإدارة العامة للمخاطر العمالية والأزمات– في تطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية.

يُذكر أنّ هذه الجهود تُسهم في رفع جاذبية سوق العمل السعودي من منظور بناء القدرة الاستباقية وتخفيف مخاطر حدوث أزماتٍ عمالية، وكذلك ترسيخ أفضل الممارسات الدولية في حال نشوء خلافٍ عمالي – وبما يضمنُ حفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية العمالية.

اقرأ أيضا:

توضيح مهم من “الموارد البشرية” حول زيادة إجازة القطاع الخاص إلى يومين أسبوعيًا

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أخبار السعودية الآن السعودية المملكة الموارد الموارد البشرية

مواد ذات صلة

المزيد
النظام الإيراني يوقف رواتب «الأحوازيين» لإرسالها إلى الحوثيين

النظام الإيراني يوقف رواتب «الأحوازيين» لإرسالها إلى الحوثيين

٠١:٥١ ص، الأربعاء، ١٠ يونيو ٢٠١٥
نيويورك تايمز: أمريكا تعزز تواجدها العسكري شرق أوروبا لردع بوتين

نيويورك تايمز: أمريكا تعزز تواجدها العسكري شرق أوروبا لردع بوتين

٠٤:٣٠ م، الثلاثاء، ٠٢ فبراير ٢٠١٦
10 مقولات تمنحك طاقة إيجابية في بداية يومك

10 مقولات تمنحك طاقة إيجابية في بداية يومك

٠٧:٥٧ ص، الثلاثاء، ٣٠ أغسطس ٢٠٢٢
بلدية الجبيل تُغلق مقهى بسبب تقديمه «الشيشة»

بلدية الجبيل تُغلق مقهى بسبب تقديمه «الشيشة»

٠١:٤١ ص، الثلاثاء، ١٦ يونيو ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *