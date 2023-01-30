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كانوا يصلون العصر.. مصرع 29 وإصابة 150 في انفجار مسجد بباكستان

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كانوا يصلون العصر.. مصرع 29 وإصابة 150 في انفجار مسجد بباكستان

كانوا يصلون العصر.. مصرع 29 وإصابة 150 في انفجار مسجد بباكستان

كانوا يصلون العصر.. مصرع 29 وإصابة 150 في انفجار مسجد بباكستان
٠٣:٣١:٢٧ م، الإثنين، ٨ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – وكالات:

أعلنت السلطات الباكستانية اليوم الاثنين، مصرع 29 شخص وإصابة 150 أخرون جراء تفجير هز مسجدا في مدينة بيشاور الباكستانية.

28 قتيلا على الأقل و150 مصابًا

وأوضح حاكم إقليمي باكستاني، أن عدد قتلى التفجير الذي هز مسجدًا في مدينة بيشاور وصل إلى 28 قتيلا على الأقل و150 مصابا.

وأكد السلطات أنه لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير، ولكن أصابع الاتهام وجهت في الماضي إلى حركة طالبان الباكستانية في تنفيذ هجمات انتحارية مماثلة.

الانفجار وقع المئات يؤدون الصلاة

وحسب “سكاي نيوز”، فقد أفاد مسؤولون بالشرطة وشهود أن المهاجم فجر نفسه داخل المسجد حيث كان المئات يؤدون الصلاة، مؤكدًا أن العديد من الجرحى في حالة حرجة.

معظم القتلى من رجال الشرطة

وفي تصريحا لـ “رويترز”، كشف مسؤول في مستشفى بمدينة بيشاور القريبة من حدود أفغانستان، أن معظم القتلى في انفجار مسجد بيشاور من رجال الشرطة.

وقال متحدث باسم المستشفى الرئيسي في بيشاور محمد اسيم خان، أنهم تلقوا عددًا كبيرًا من الجثث وأنه المستشفى في وضع طوارئ لاستقبال المزيد من القتلى والجرحى.

المسجد مليئًا بالمصلين وقت الانفجار

وكشف القائد في الشرطة الباكستانية محمد إعجاز خان، أن الانفجار وقع أثناء تأدية صلاة العصر في المسجد، حيث كان المسجد مليئًا بالمصلين وقت الانفجار، مشيرًا إلى انهار جزء من المبنى وأنه يعتقد أن الكثيرين تحت الأنقاض.

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الكلمات الدلالية:
انفجار مسجد باكستان بيشاور تفجر انتحاري حركة طالبان قتلى وجرحي

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