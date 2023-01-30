“الصحة”: 55 إصابة جديدة بكورونا.. وتعافِ 33 آخرين

تواصل- فريق التحرير: أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين ، تسجيل 55 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 827916 حالة.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 33 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 815481 حالة ولله الحمد.

وأكدت “الصحة” تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع الإجمالي إلى 9571 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 25 حالة.

في سياق متصل، أعلنت السلطات الصينية، اليوم الاثنين، أن الموجة الحالية من الإصابات بفيروس كورونا تقترب من نهايتها.

تراجع عدد الإصابات

وفي إشارة إلى تراجع عدد الإصابات، أكد المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية، أن الوفيات اليومية الناتجة عن الفيروس قد تراجعت بنحو 80% منذ بداية الشهر الجاري.

الموجة ربما بدأت بالانحسار

وأوضح أن الموجة ربما بدأت بالانحسار، منذ أن بلغت ذروتها عندما كانت المستشفيات ومحارق الجثث مكتظة.

وبعد إعلان سابق عن وفاة نحو 60 ألف شخص في المستشفيات جراء الفيروس خلال شهر، كشف المركز الأسبوع الماضي عن وفاة قرابة 13 ألف شخص بين 13 و19 يناير، بسبب أمراض مرتبطة بالوباء.

وأضاف المركز أن الحالات الحادة في المستشفيات تراجعت أيضًا إلى 36 ألفًا بحلول الاثنين، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 72% مقارنة بـ128 ألف حالة في 5 يناير.

ومطلع العام الحالي ومع انتقال ملايين الأشخاص إلى قراهم قبل بدء الاحتفالات بالسنة القمرية الجديدة، أعرب الرئيس الصيني شي جينبينج عن قلقه من انتشار فيروس كورونا في المناطق الريفية من البلاد.

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