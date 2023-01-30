الإثنين، ٨ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣٠ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
الأمن البيئي يُطيح بـ 17 مخالفًا فعلوا هذا الأمر.. ويكشف عن العقوبة
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الأمن البيئي يُطيح بـ 17 مخالفًا فعلوا هذا الأمر.. ويكشف عن العقوبة

الأمن البيئي يُطيح بـ 17 مخالفًا فعلوا هذا الأمر.. ويكشف عن العقوبة

الأمن البيئي يُطيح بـ 17 مخالفًا فعلوا هذا الأمر.. ويكشف عن العقوبة
٠٣:٠٧:٣٠ م، الإثنين، ٨ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي أنها ألقت القبض على 17 مخالفًا لنظام البيئة، لإشعالهم النار في المناطق المحمية.

ضبط 13 مواطنًا وخليجيين وأردني وهندي

وأوضحت، أنها ضبطت 13 مواطنًا، ومواطنين خليجيين، ومقيمين من الجنسيتين الأردنية والهندية، لإشعالهم النار في المناطق المحمية وأراضي الغطاء النباتي، في محمية الملك عبد العزيز الملكية ومحمية الملك سلمان الملكية ومحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية ومحمية الإمام عبد العزيز بن محمد الملكية ومنطقة الرياض ومتنزه السودة.

الغرامة تصل إلى 20,000 ريال

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبد الرحمن العتيبي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، مؤكدًا أن عقوبة إشعال النار أو استعمالها في المناطق المحمية غرامة تصل إلى 20,000 ريال، وفي أراضي الغطاء النباتي غرامة تصل إلى 3000 ريال.

الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة

وحث المتحدث الرسمي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم “911” بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و”999″ و”996″ في بقية مناطق المملكة.

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أخبار السعودية إشعال النار الأمن البيئي الرياض القوات الخاصة ضبط مخالفين

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