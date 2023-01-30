4 إرشادات يجب اتباعها قبل بدء رحلة العلاج النفسي

تواصل – فريق التحرير:

كشف المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية، عن عدة إرشادات أساسية قبل بداية رحلة العلاج النفسي.

وأوضح المركز أن هناك عدة إجراءات لا بد من اتباعها قبل بدء رحلة العلاج.

إرشادات أساسية

1- استشر المختص حول اختيار المعالج نفسي والمكان المناسب لتقديم الخدمة

2- حدد احتياجاتك الخاصة ومشاعرك التي تريد أن تشاركها مع المعالج النفسي

3- حدد أهدافك التي تريد إنجازها من خلال العلاج واطرحها على المعالج النفسي

4- حاول الاستفادة قدر المستطاع من المواقع الإلكترونية والمختصة للتعرف إلى طبيعة حالتك

عوامل النجاح

وفي وقت سابق، قال المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية، إن هناك 5 عوامل للنجاح في الحياة أهمها الثقة بالنفس.

وأوضح في إنفوجراف على حسابه بـ”تويتر”، أن تلك العوامل الخمسة هي:

1-تحديد دافعك ورسالتك في الحياة.

2-تعلم كيفية اتخاذ القرارات.

3-الاستعداد للفرص.

4-الثقة بالنفس.

5-العمل الدؤوب.

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