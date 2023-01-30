الإثنين، ٨ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣٠ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
4 إرشادات يجب اتباعها قبل بدء رحلة العلاج النفسي
خدمة ملاحية جديدة بميناء الملك عبد العزيز.. تعرف عليها
عاجل.. حساب المواطن: إيداع دعم الدفعة 63 في 9 فبراير
جامعة تبوك تعلن نتائج قبول المتقدمين على 40 وظيفة أكاديمية
بدء الانتقال إلى شهادة التطعيمات الإلكترونية عبر “صحتي”
عاجل.. النيابة تحيل “مالك معرض سيارات” للمحكمة الاقتصادية لارتكابه هذه الجريمة

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

4 إرشادات يجب اتباعها قبل بدء رحلة العلاج النفسي

4 إرشادات يجب اتباعها قبل بدء رحلة العلاج النفسي

4 إرشادات يجب اتباعها قبل بدء رحلة العلاج النفسي
٠٣:٠٢:٣٨ م، الإثنين، ٨ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

كشف المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية، عن عدة إرشادات أساسية قبل بداية رحلة العلاج النفسي.

وأوضح المركز أن هناك عدة إجراءات لا بد من اتباعها قبل بدء رحلة العلاج.

إرشادات أساسية

1- استشر المختص حول اختيار المعالج نفسي والمكان المناسب لتقديم الخدمة
2- حدد احتياجاتك الخاصة ومشاعرك التي تريد أن تشاركها مع المعالج النفسي
3- حدد أهدافك التي تريد إنجازها من خلال العلاج واطرحها على المعالج النفسي
4- حاول الاستفادة قدر المستطاع من المواقع الإلكترونية والمختصة للتعرف إلى طبيعة حالتك

عوامل النجاح

وفي وقت سابق، قال المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية، إن هناك 5 عوامل للنجاح في الحياة أهمها الثقة بالنفس.

وأوضح في إنفوجراف على حسابه بـ”تويتر”، أن تلك العوامل الخمسة هي:

1-تحديد دافعك ورسالتك في الحياة.

2-تعلم كيفية اتخاذ القرارات.

3-الاستعداد للفرص.

4-الثقة بالنفس.

5-العمل الدؤوب.

اقرأ أيضا:
الوطني لتعزيز الصحة النفسية: 5 عوامل للنجاح في الحياة أهمها الثقة بالنفس

“الصحة”: بدء الانتقال من شهادة التطعيمات الورقية إلى الإلكترونية عبر تطبيق صحتي

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أخبار السعودية الآن السعودية الصحة النفسية المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية المعالج نفسي المملكة

مواد ذات صلة

المزيد
مسؤولون دوليون يشيدون بالدور البطولي لرجال الأمن أثناء حادثة «تدافع منى»

مسؤولون دوليون يشيدون بالدور البطولي لرجال الأمن أثناء حادثة «تدافع منى»

٠٣:٤٩ م، الجمعة، ٢٥ سبتمبر ٢٠١٥
مع توفير حافلات لنقل المصلين.. نادي إنجليزي يخصص ملعبه لاستضافة صلاة «عيد الأضحى»

مع توفير حافلات لنقل المصلين.. نادي إنجليزي يخصص ملعبه لاستضافة صلاة «عيد الأضحى»

٠٥:٢٩ م، الثلاثاء، ٠٥ يوليو ٢٠٢٢
“التجارة” تُغلق صيدلية “الدواء المتميزة” بعرعر لإعلانها تخفيضات وهمية (صور)

“التجارة” تُغلق صيدلية “الدواء المتميزة” بعرعر لإعلانها تخفيضات وهمية (صور)

٠٦:٥٦ م، الثلاثاء، ٢١ أكتوبر ٢٠١٤
بزيادة 30%.. 4056 دعوى منازعات بقسمة التركات أمام المحاكم في 6 أشهر

بزيادة 30%.. 4056 دعوى منازعات بقسمة التركات أمام المحاكم في 6 أشهر

٠٦:١٨ ص، الأحد، ٢٩ يناير ٢٠٢٣

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *