عاجل.. حساب المواطن: إيداع دعم الدفعة 63 في 9 فبراير

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أعلن برنامج حساب المواطن أنه لم تصدر مبالغ الدعم لدفعة شهر “فبراير”، وذلك خلال رده على استفسارات المستفيدين.

طريقة معرفة قيمة الاستحقاق

وأوضح خلال رده على سؤال أحد المستفيدين على “تويتر”، أنه في حال انطبقت عليه معايير الاستحقاق فإن الدعم سيشمله بتاريخ “9 فبراير”، وانه لمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكان المستفيدين استخدام حاسبة الدعم التقديرية.

يمكن للزوجة التسجيل كـ “مستفيد رئيسي”

وحول إمكان الزوجة التسجيل كـ “مستفيد رئيسي” و اختيار عائل الأسرة “فاقد الأهلية “، وأوضح حساب العناية بالمستفيدين على “تويتر”، أنه لابد من إضافة رب الأسرة كتابع وإرفاق المستندات المطلوبة، وهي، صك شرعي بعدم الأهلية مع مستند من المستشفى يوضح الحالة المرضية.

بدء استقبال طلبات الاعتراض

وكان برنامج حساب المواطن، أعلن، أنه بدأ باستقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 62 لشهر يناير الجاري.

3.6 مليار ريال لـ 11.1 مليون مستفيد

وفي العاشر من يناير الجاري، أعلن البرنامج تفاصيل الدفعة الـ 62، التي تم إيداعها مشيرًا إلى أنها تشمل 3.6 مليار ريال لـ 11.1 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر يناير 2023م، مشددًا على أهمية الإفصاح وأن البرنامج يرتبط بالعديد من الجهات ذات العلاقة للتأكد من صحة بيانات المستفيدين.

إجمالي مبلغ الدفعات بلغ 145 مليار ريال.

وكشف المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن، عن إجمالي مبلغ الدفعات منذ انطلاقة البرنامج حتى الدفعة الـ 62 لشهر يناير 2023، مؤكدًا أن إجمالي مبلغ الدفعات منذ انطلاقة برنامج حساب المواطن حتى الدفعة الـ 62 لشهر يناير 2023م، بلغ 145 مليار ريال.

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