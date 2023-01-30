خدمة ملاحية جديدة بميناء الملك عبد العزيز.. تعرف عليها

تواصل – واس:

أعلنت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” اليوم، عن إضافة شركة البحر الأبيض المتوسط للملاحة “MSC”خدمة شحن ملاحية جديدة إلى ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بما يسهم في تعزيز الحركة التجارية بين المملكة والعالم.

ويأتي ذلك امتدادًا للمبادرات التي أطلقتها “موانئ” لدعم المنظومة اللوجستية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمستوردين والمصدرين والوكلاء البحريين.

كما ياتي تحقيقًا للهدف الاستراتيجي للهيئة بـ”تحسين مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية مع خدمات الشحن وخطوط الملاحة العالمية” اتساقًا مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور ربط ثلاث قارات.

الخدمة الجديدة

وتُسهم الخدمة الجديدة في ربط المملكة بموانئ باكستان والهند وجنوب أفريقيا بعدد 5 سفن أسبوعية تتجاوز طاقتها الاستيعابية أكثر من 6000 حاوية قياسية، بداية من 21 يناير للعام الجاري.

كما تربط الخدمة الجديدة ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بـ 8 موانئ عالمية هي: “خليفة بن سلمان البحريني وخليفة في أبوظبي، وقاسم الباكستاني، وموندرا وهزيرا الهنديان، وبورت لويس جزيرة موريشيوس” وكذلك مينائي ديربان وكويغا في جنوب أفريقيا بما يساعد في خلق فرص تجارية ويدعم حركة الواردات والصادرات الوطنية.

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