الإثنين، ٨ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣٠ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
خدمة ملاحية جديدة بميناء الملك عبد العزيز.. تعرف عليها
عاجل.. حساب المواطن: إيداع دعم الدفعة 63 في 9 فبراير
جامعة تبوك تعلن نتائج قبول المتقدمين على 40 وظيفة أكاديمية
بدء الانتقال إلى شهادة التطعيمات الإلكترونية عبر “صحتي”
عاجل.. النيابة تحيل “مالك معرض سيارات” للمحكمة الاقتصادية لارتكابه هذه الجريمة
عاجل.. قطر تُعلن تمديد صلاحية بطاقة هيّا بفئاتها المختلفة

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

خدمة ملاحية جديدة بميناء الملك عبد العزيز.. تعرف عليها

خدمة ملاحية جديدة بميناء الملك عبد العزيز.. تعرف عليها

خدمة ملاحية جديدة بميناء الملك عبد العزيز.. تعرف عليها
٠٢:٢٧:٢٩ م، الإثنين، ٨ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل – واس:

أعلنت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” اليوم، عن إضافة شركة البحر الأبيض المتوسط للملاحة “MSC”خدمة شحن ملاحية جديدة إلى ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بما يسهم في تعزيز الحركة التجارية بين المملكة والعالم.

ويأتي ذلك امتدادًا للمبادرات التي أطلقتها “موانئ” لدعم المنظومة اللوجستية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمستوردين والمصدرين والوكلاء البحريين.

كما ياتي تحقيقًا للهدف الاستراتيجي للهيئة بـ”تحسين مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية مع خدمات الشحن وخطوط الملاحة العالمية” اتساقًا مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور ربط ثلاث قارات.

الخدمة الجديدة

وتُسهم الخدمة الجديدة في ربط المملكة بموانئ باكستان والهند وجنوب أفريقيا بعدد 5 سفن أسبوعية تتجاوز طاقتها الاستيعابية أكثر من 6000 حاوية قياسية، بداية من 21 يناير للعام الجاري.

كما تربط الخدمة الجديدة ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بـ 8 موانئ عالمية هي: “خليفة بن سلمان البحريني وخليفة في أبوظبي، وقاسم الباكستاني، وموندرا وهزيرا الهنديان، وبورت لويس جزيرة موريشيوس” وكذلك مينائي ديربان وكويغا في جنوب أفريقيا بما يساعد في خلق فرص تجارية ويدعم حركة الواردات والصادرات الوطنية.

اقرأ أيضا:

الموانئ تستقبل 80 ألف سيارة في 30 يوما

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أخبار السعودية الآن السعودية المملكة خدمات موانئ ميناء الملك عبد العزيز

مواد ذات صلة

المزيد
أحدث طائرات استطلاع مسلحة تنضم للحرس الوطني قريباً

أحدث طائرات استطلاع مسلحة تنضم للحرس الوطني قريباً

٠٦:٣٦ م، الخميس، ٢٩ يونيو ٢٠١٧
المملكة تُفكِّك السياج الحدودي مع اليمن

المملكة تُفكِّك السياج الحدودي مع اليمن

١١:٠١ ص، الخميس، ٠٢ أبريل ٢٠١٥
استقرار نسبي في أسعار الذهب بالمملكة اليوم.. وعيار 21 بـ177 ريالاً

استقرار نسبي في أسعار الذهب بالمملكة اليوم.. وعيار 21 بـ177 ريالاً

١٠:٤١ ص، الأثنين، ١٠ أكتوبر ٢٠٢٢
الأمن البحريني يضبط أحد منفذي تفجير «الدراز»

الأمن البحريني يضبط أحد منفذي تفجير «الدراز»

٠٦:٣٨ م، الأثنين، ١٠ يوليو ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *