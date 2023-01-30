عاجل.. قطر تُعلن تمديد صلاحية بطاقة هيّا بفئاتها المختلفة

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الداخلية القطرية اليوم الاثنين، تمديد صلاحية بطاقة هيّا بفئاتها المختلفة واستخدامها من خلال عدة ضوابط.

ضوابط استخدام بطاقة هيّا

وأوضحت أن بطاقة هيّا تسمح لحامليها من المشجعين والمنظمين بدخول دولة قطر اعتبارا من تاريخه وحتى 24 يناير 2024، وذلك وفقا للضوابط التالية:

1 – إثبات حجز فندقي مؤكد أو إثبات استضافة الأهل والأصدقاء صادر من منصة هيا.

2 – لا تقل صلاحية الجواز عند الوصول إلى قطر عن 3 أشهر.

3 – الحصول على تأمين صحي خلال فترة البقاء بالدولة.

4 – تذكرة سفر “ذهاب وعودة”.

وأكدت وزارة الداخلية في قطر، أن بطاقة هيا تتيح لحامليها من الزوار، وأن هذا التمديد يترتب عليه ما يلي:

1 – استخدام خدمة “هيا معي” للتقديم لثلاثة من أفراد عائلته أو أصدقائه لزيارة الدولة من خلال تطبيق أو منصة هيا.

2 – الدخول والخروج من وإلى البلاد لسفرات متعددة.

3 – استخدام البوابات الإلكترونية في منافذ الدولة.

4 – لا تتطلب دفع رسوم “مجانية”.

وأوضحت أن تلك الشروط تنطبق على كافة حاملي بطاقة هيا بفئاتها المختلفة، والتي كان معمولًا بها خلال بطولة كأس العالم التي استضافها قطر العام الماضي.

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