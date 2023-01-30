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جامعة تبوك تعلن نتائج قبول المتقدمين على 40 وظيفة أكاديمية
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جامعة تبوك تعلن نتائج قبول المتقدمين على 40 وظيفة أكاديمية

جامعة تبوك تعلن نتائج قبول المتقدمين على 40 وظيفة أكاديمية

جامعة تبوك تعلن نتائج قبول المتقدمين على 40 وظيفة أكاديمية
٠١:٥٤:١٥ م، الإثنين، ٨ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة تبوك عن تحديث حالة الطلب لوظائف “معيد” والتي أُعلن عنها سابقاً بتاريخ 1444/04/19هـ (للجنسين)، وذلك بنظام العقود على الوظائف الرسمية في تخصصات متعددة.

وأوضحت أنه لمعرفة حالة الترشيح، نأمل من جميع من تقدم للاختبار العلمي الدخول إلى البوابة الإلكترونية، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

* المسمى الوظيفي:

– معيد.

* طريقة الاستعلام:

أوضحت الجامعة أن الاستعلام متاح عبر الرابط التالي:

– رابط الاستعلام – (اضغط هنا).

– المصدر – (اضغط هنا).

وكانت جامعة تبوك أعلنت قبل أيام عن حاجتها إلى شغل عدد 57 وظيفة أكاديمية بدرجة (أستاذ مساعد، أستاذ مشارك، أستاذ) وذلك بنظام العقود على الوظائف الرسمية.

تخصصات وظائف جامعة تبوك

وقالت إن الوظائف التي تحتاجها في التخصصات التالية:

– إدارة الأعمال

– اللغة الإنجليزية

– نظم معلومات إدارية

– الأنظمة

– القانون الخاص

– القانون العام

– التسويق

– إدارة السياحة

– إدارة الأغذية والمشروبات

– إدارة الضيافة

– التمويل والاستثمار

– المحاسبة

– علوم الحاسب وفروعه

– علوم البيانات

– هندسة البرمجيات

– هندسة الحاسب

– أمن المعلومات

– الهندسة الصناعية

– الهندسة المدنية

– التصميم الداخلي

– تصميم الأزياء والمنسوجات

– تقنية المختبرات

– الكيمياء

– الكيمياء الحيوية

– الكيمياء الفيزيائية

– الكيمياء العضوية

– علم السموم

– الفيزياء

– فيزياء الطاقة المتجددة

– الإحصاء

– الإحصاء التطبيقي

– التمريض

– العلاج الطبيعي

– علم النفس العيادي

– أورام النساء

– علم وظائف الأعضاء

– الكيمياء الحيوية الطبية

– جراحة الأوعية الدموية

– الممارسة الصيدلية

– علم الأدوية والسموم

– الصيدلانيات

– الكيمياء الصيدلية

خطوات التقديم

1- الدخول على بوابة التوظيف بموقع الجامعة الإلكتروني ( هنا ).

2- اختيار (نظام توظيف أعضاء هيئة التدريس أستاذ مساعد فما فوق).

3- اختيار ايقونة (تقديم طلب جديد لمتقدم جديد).

4- تعبئة البيانات وتحديد القسم والتخصص المراد الذي يرغب التقدم عليه.

5- رفع جميع المستندات المطلوبة إلكترونياً من خلال نظام التوظيف الإلكتروني فقط.

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أخبار السعودية جامعة تبوك نتائج قبول نظام العقود وظائف معيد وظيفة أكاديمية

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