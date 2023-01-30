مات غريبًا بعيدًا.. القصة الكاملة لوفاة المواطن العنزي في أمريكا

تواصل – فريق التحرير:

بعد أيام من اختفائه في الولايات المتحدة الأمريكية، توفي المواطن عبد الرحمن العنزي، حيث كشف بدر فلاح العنزي، عن وفاة شقيقه الذي كان مختفيًا في أمريكا منذ يوم الجمعة الماضي.

العنزي توفي في أمريكا وأسرته تنعيه

وعبر “إنستجرام”، كتب بدر العنزي منذ قليل: “إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك يا عبد الرحمن لمحزونون”.

وأضاف شقيق الفقيد: “انتقل إلى رحمة الله تعالى أخي عبد الرحمن، وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

والد العنزي يكشف كواليس الوفاة

وفي تصريحات لصحيفة الرياض، كشف فلاح العنزي والد المواطن الفقيد أن نجله مات في ولاية أوهايو الأمريكية، مؤكدًا أن ابنه ذهب هناك للعلاج بمعية أخيه الأكبر.

حالة من الحزن على وسائل التواصل الاجتماعي

وفي حالة من الحزن وتقديم أحر التعازي والمواساة لأسرته وذويه، ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بخبر وفاة العنزي داعين الله تعالى أن يتغمده برحمته وعفوه وغفرانه.

مات غرقًا في بحيرة في مدينة كليفلاند الأمريكية

وكتب حساب جاسم الصفري: ” انتقل إلى رحمة الله عبد الرحمن العنزي المفقود في أمريكا غرقًا في بحيرة في مدينة كليفلاند الأمريكية..وسيتم نقل الجثمان بعد إنهاء الإجراءات،عثر عليه من قبل أخيه.. أحر التعازي وصادق المواساة لأبناء العم فلاح عتقاء وأبناءه بدر وبندر وطلال وعبد العزيز وكافة إخوانه.. رحمك الله ابا وليد”.

وأمس، ناشدت أسرة العنزي، السلطات في الولايات المتحدة الأمريكية وسفارة خادم الحرمين الشريفين في واشنطن؛ الكشف عن فقدان ابنها “عبدالرحمن العنزي ” في ظروف غامضة منذ فجر الجمعة 27 يناير 2023 في مدينة كليفلاند بولاية أوهايو الأمريكية.

الفقيد يبلغ من العمر 29 سنة

وحسب أسرة الفقيد، فإنه كان يبلغ من العمر 29 سنة، ويعمل موظفًا حكوميًا، ومتزوج، وأنه غادر مع أخيه الأكبر بندر للعلاج في الولايات المتحدة الأمريكية على نفقة الدولة منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر.

فقدان شاب سعودي يبلغ 30 عامًا

من ناحيتها كشفت شرطة مدينة كليفلاند بولاية أوهايو الأمريكية، أنه تم الإبلاغ عن فقدان شاب سعودي يبلغ 30 عامًا، وذلك بعد أن اختفى يوم 27 يناير قرابة الساعة العاشرة صباحًا، مؤكدة أن الشاب خرج مع أصدقائه، وذهب معهم إلى مكان يُسمى East Ninth””، ووفقًا لأقوالهم، فقد ابتعد الشاب عنهم لمدة دقائق، لكنهم استشعروا غيابه، وأنهم قاموا بالبحث عنه ولم يتمكنوا من تحديد مكانه، مضيفين أن الخطورة من وجهة نظرهم أنه لا يتحدث الإنجليزية، وكان فقط في زيارة لأصدقائه.

الشاب اختفى فجأة بعدما كان مع أصدقائه

ونشر موقع ” cleveland19″ الأمريكي، أن الشاب عبد الرحمن العنزي، البالغ من العمر 30 عاماً، كان يمشي بصحبة أصدقائه وسط مدينة “كليفلاند” التابعة للولاية، لكنه اختفى فجأة، ما دفعهم لإبلاغ الشرطة بما حدث.

الاختفاء حدث في العاشرة صباح الجمعة الماضي

وأوضح الموقع أن الاختفاء حدث في العاشرة صباح الجمعة الماضي. ونقل عن مسؤولي الشرطة أن “العنزي” لا يتحدث اللغة الإنجليزية.

وصول جثمان الشاب المغدور “الغريبي” للرياض

يأتي هذا في بعد أيام من وصول جثمان الشاب المبتعث الوليد الغريبي إلى المملكة، والذي ستقام عليه الصلاة بجامع البابطين بالرياض يوم غدٍ الاثنين، حيث قتل يد جارته بالعمارة التي يسكنها في ولاية جورجيا الأمريكية الاثنين الماضي، غُدر المبتعث الوليد الغريبي حيث قامت المتهمة بتوجيه طعنات برقبته وهو في دورة المياه، حتى فارق الحياة.

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