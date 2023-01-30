4 خطوات لتحديث البيانات عبر نظام “الرخص المهنية للوظائف التعليمية”

تواصل – فريق التحرير:

كشفت هيئة تقويم التعليم عن خطوات تحديث البيانات المهنية عبر نظام “الرخص المهنية للوظائف التعليمية”.

وفي خطوات بسيطة، أوضحت الوزارة أنه يتم تحديث البيانات عبر الخطوات التالية:

خطوات التحديث

الدخول على موقع نظام الرخص المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية.

تسجيل دخول من خلال النفاذ الوطني الموحد.

الضغط على تحديث معلومات نور.

ستظهر عبارة “ليس لديك بيانات في نظام نور” عند توافر بيانات لك في أنظمة الوزارة.

في وقت سابق، تفاعل حساب العناية بالمستفيدين التابع لهيئة تقويم التعليم مع سؤال أحد المستفيدين بخصوص عدد مرات دخول اختبار الرخصة المهنية.

وقال الحساب عبر “تويتر”، إنه يمكن تكرار دخول الاختبار خمس مرات، كما يمكن دخول الاختبار للمرة السادسة بعد مرور ثلاثة أعوام من أول اختبار.

إعلان نتيجة الاختبارات

وفي وقت سابق، كشفت الهيئة عن موعد إعلان نتائج الاختبارات الرقمية، قائلة إنه من المقرر إعلانها بعد تأدية الاختبار خلال فترة تتراوح من ثلاثة إلى خمسة أيام عمل.

وأوضحت الهيئة عبر الحساب الرسمي للعناية بمستفيدي الهيئة على “تويتر”، أن نتائج الاختبارات الورقية تُعلن بعد شهر من انتهاء فترة الاختبار.

نتائج الاختبارات الورقية

وبينت أنه عند تجاوز المدة المحددة وعدم ظهور نتيجة الاختبار؛ يمكن التواصل مع فريق الدعم عبر منصة الدعم الموحدة (اضغط هنا).

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