الإثنين، ٨ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣٠ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
البنك المركزي يستضيف المؤتمر السنوي الثاني للبنوك المركزية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا
عاجل.. وفاة المواطن عبد الرحمن العنزي المفقود غرقًا في أمريكا
المزايا والشروط.. أرامكو تفتح باب التقديم في برامج التدريب الجامعي والمهني بمختلف التخصصات
سطو على المنازل وسرقتها.. شرطة الرياض تطيح بمواطنين
“الصحة”: بدء الانتقال من شهادة التطعيمات الورقية إلى الإلكترونية عبر تطبيق صحتي
ارتفاع أسعار الذهب عالميًا قبل اجتماع “المركزي الأمريكي”

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

البنك المركزي يستضيف المؤتمر السنوي الثاني للبنوك المركزية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا

البنك المركزي يستضيف المؤتمر السنوي الثاني للبنوك المركزية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا

البنك المركزي يستضيف المؤتمر السنوي الثاني للبنوك المركزية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا
٠١:٠٢:٠٠ م، الإثنين، ٨ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل – واس:

يستضيف البنك المركزي يومي الثلاثاء 31 يناير 2023م، والأربعاء 1 فبراير 2023م في الرياض؛ المؤتمر السنوي الثاني للبنوك المركزية عن اقتصاديات التنمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، برعاية معالي محافظ البنك المركزي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك.

اقرأ أيضًا:

التقديم ينتهي اليوم.. برنامج التدريب التعاوني بالبنك المركزي

ديناميكيات التضخم

وسيشهد المؤتمر، الذي يتمحور إطاره العام حول “ديناميكيات التضخم خلال حالات عدم اليقين؛ السير نحو تعافٍ مستقر ومستدام”، حضور عدد من أصحاب المعالي محافظي البنوك المركزية من الدول المشاركة في المؤتمر، ونائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بلحاج، كما سيشارك في المؤتمر خبراء من البنك الدولي، ونخبة من الباحثين الاقتصاديين من مختلف البنوك المركزية، والجامعات ومراكز الأبحاث الدولية والمحلية.

اقرأ أيضًا:

البنك المركزي يؤكد عدم اتخاذ أي قرار بشأن بدء استخدام العملة الرقمية

دعم الأبحاث في المجالات الاقتصادية

ويأتي تنظيم هذا المؤتمر، ضمن جهود البنك المركزي السعودي في دعم الأبحاث في المجالات الاقتصادية والمالية والتنموية، وتعزيز التعاون والتواصل مع الباحثين والاقتصاديين على المستويين المحلي والعالمي، حيث سيستعرض المؤتمر أهم الأبحاث الاقتصادية المعدة حديثًا، كما سيناقش أهم السياسات الاقتصادية المنبثقة منها، التي تهدف إلى تعزيز النمو والاستقرار الاقتصادي.

اقرأ أيضًا:

البنك المركزي يعلن تخفيض الحد الأدنى لرأس مال شركات التمويل (تفاصيل)

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية أخبار السعودية اليوم البنك الدولي البنك المركزي البنوك المركزية التضخم الشرق الأوسط المؤتمر السنوي الثاني شمال إفريقيا

مواد ذات صلة

المزيد
«فيد التاريخية» بحائل.. أكبر مدينة إسلامية مطمورة تحت الأرض (فيديو)

«فيد التاريخية» بحائل.. أكبر مدينة إسلامية مطمورة تحت الأرض (فيديو)

٠١:٣٧ م، الخميس، ١٧ أغسطس ٢٠١٧
احتجاجات بموسكو ضد التدخل في سوريا

احتجاجات بموسكو ضد التدخل في سوريا

٠٢:٢٣ ص، الأربعاء، ٢١ أكتوبر ٢٠١٥
العسل الطبيعي يقتل الفطريات ويساعد في التئام الجروح

العسل الطبيعي يقتل الفطريات ويساعد في التئام الجروح

١٠:١٧ م، الخميس، ١١ فبراير ٢٠١٦
«العمل»: رفع غرامة تأخير وصول الخادمة إلى 100 ريال عن كل يوم

«العمل»: رفع غرامة تأخير وصول الخادمة إلى 100 ريال عن كل يوم

٠١:٢١ م، الثلاثاء، ١٩ مايو ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *