البنك المركزي يستضيف المؤتمر السنوي الثاني للبنوك المركزية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا

تواصل – واس:

يستضيف البنك المركزي يومي الثلاثاء 31 يناير 2023م، والأربعاء 1 فبراير 2023م في الرياض؛ المؤتمر السنوي الثاني للبنوك المركزية عن اقتصاديات التنمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، برعاية معالي محافظ البنك المركزي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك.

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ديناميكيات التضخم

وسيشهد المؤتمر، الذي يتمحور إطاره العام حول “ديناميكيات التضخم خلال حالات عدم اليقين؛ السير نحو تعافٍ مستقر ومستدام”، حضور عدد من أصحاب المعالي محافظي البنوك المركزية من الدول المشاركة في المؤتمر، ونائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بلحاج، كما سيشارك في المؤتمر خبراء من البنك الدولي، ونخبة من الباحثين الاقتصاديين من مختلف البنوك المركزية، والجامعات ومراكز الأبحاث الدولية والمحلية.

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دعم الأبحاث في المجالات الاقتصادية

ويأتي تنظيم هذا المؤتمر، ضمن جهود البنك المركزي السعودي في دعم الأبحاث في المجالات الاقتصادية والمالية والتنموية، وتعزيز التعاون والتواصل مع الباحثين والاقتصاديين على المستويين المحلي والعالمي، حيث سيستعرض المؤتمر أهم الأبحاث الاقتصادية المعدة حديثًا، كما سيناقش أهم السياسات الاقتصادية المنبثقة منها، التي تهدف إلى تعزيز النمو والاستقرار الاقتصادي.

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