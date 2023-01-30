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عاجل.. وفاة المواطن عبد الرحمن العنزي المفقود غرقًا في أمريكا

عاجل.. وفاة المواطن عبد الرحمن العنزي المفقود غرقًا في أمريكا

عاجل.. وفاة المواطن عبد الرحمن العنزي المفقود غرقًا في أمريكا
١٢:٢٨:٤٤ م، الإثنين، ٨ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف بدر فلاح العنزي، عن وفاة شقيقه الشاب عبد الرحمن العنزي، الذي كان مختفيًا في أمريكا منذ يوم الجمعة الماضي.

العنزي توفي في أمريكا وأسرته تنعيه

وعبر “إنستجرام”، كتب بدر العنزي منذ قليل: “إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك يا عبد الرحمن لمحزونون”.

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وأضاف شقيق الفقيد،: “انتقل إلى رحمة الله تعالى أخي عبد الرحمن، وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

مات غرقًا في بحيرة بمدينة كليفلاند الأمريكية

وكتب حساب جاسم الصفري: ” انتقل إلى رحمة الله عبد الرحمن العنزي المفقود في أمريكا غرقًا في بحيرة في مدينة كليفلاند الأمريكية..وسيتم نقل الجثمان بعد إنهاء الإجراءات، عُثر عليه من قبل أخيه.. أحر التعازي وصادق المواساة لأبناء العم فلاح عتقاء وأبناءه بدر وبندر وطلال وعبد العزيز وكافة إخوانه.. رحمك الله ابا وليد”.

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كانت شرطة ولاية أوهايو الأمريكية، أعلنت أن مواطنًا يُدعى عبدالرحمن العنزي كان في زيارة للولايات المتحدة وفُقد في كليفلاند، مضيفة أنه جرى فتح تحقيق في الحادث، بعدما اختفى العنزي يوم 27 يناير حوالي الساعة العاشرة صباحًا.

الفقيد يبلغ من العمر 29 عامًا

وحسب أسرة الفقيد، فإن العنزي،  يبلغ من العمر 29 سنة، ويعمل موظفًا حكوميًا، ومتزوج، وأنه غادر مع أخيه الأكبر بندر للعلاج في الولايات المتحدة الأمريكية على نفقة الدولة منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أمريكا الوليد الغريبي عبد الرحمن العنزي مدينة كليفلاند وفاة المواطن المختفي

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