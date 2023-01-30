سطو على المنازل وسرقتها.. شرطة الرياض تطيح بمواطنين

تواصل – فريق التحرير:

ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على مواطنيْن لارتكابهما حوادث سطو وسلب.

وفي التفاصيل، فإن المتهمين قاما بـ “السطو على المنازل، وسلب ما تحويه من قواطع كهربائية ومعدات، والمتاجرة بها عبر منافذ البيع”، على ما أفاد الأمن العام عبر حسابه في موقع “تويتر”.

وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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حادثة سطو أخرى

وكانت شرطة منطقة الرياض ألقت قبل أيام القبض على 5 مقيمين من الجنسية اليمنية، ومقيم من الجنسية البوركينية، وعاملة منزلية مخالفة لنظام الإقامة متغيبة عن العمل من الجنسية البورندية، ومواطنة.

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وقالت إن الموقوفين ارتكبوا حوادث جنائية تمثلت في سطو الرجال على المنازل وسلب ما تحويه من مجوهرات وأجهزة إلكترونية ومقتنيات (تم استرداد جزء منها)، فيما تمثل دور الامرأتين في تصريف المسروقات عبر منافذ البيع.

وجرى إيقافهم، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.