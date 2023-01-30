الإثنين، ٨ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣٠ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
4 خطوات لتحديث البيانات عبر نظام “الرخص المهنية للوظائف التعليمية”
البنك المركزي يستضيف المؤتمر السنوي الثاني للبنوك المركزية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا
عاجل.. وفاة المواطن عبد الرحمن العنزي المفقود غرقًا في أمريكا
المزايا والشروط.. أرامكو تفتح باب التقديم في برامج التدريب الجامعي والمهني بمختلف التخصصات
سطو على المنازل وسرقتها.. شرطة الرياض تطيح بمواطنين
“الصحة”: بدء الانتقال من شهادة التطعيمات الورقية إلى الإلكترونية عبر تطبيق صحتي

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

سطو على المنازل وسرقتها.. شرطة الرياض تطيح بمواطنين

سطو على المنازل وسرقتها.. شرطة الرياض تطيح بمواطنين

سطو على المنازل وسرقتها.. شرطة الرياض تطيح بمواطنين
١٢:٢٢:١٧ م، الإثنين، ٨ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على مواطنيْن لارتكابهما حوادث سطو وسلب.

وفي التفاصيل، فإن المتهمين قاما بـ “السطو على المنازل، وسلب ما تحويه من قواطع كهربائية ومعدات، والمتاجرة بها عبر منافذ البيع”، على ما أفاد الأمن العام عبر حسابه في موقع “تويتر”.

وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.

اقرأ أيضًا:

«سطو على منازل ومحل تجاري».. الإطاحة بـ 3 لصوص بالجوف

حادثة سطو أخرى 

وكانت شرطة منطقة الرياض ألقت قبل أيام القبض على 5 مقيمين من الجنسية اليمنية، ومقيم من الجنسية البوركينية، وعاملة منزلية مخالفة لنظام الإقامة متغيبة عن العمل من الجنسية البورندية، ومواطنة.

اقرأ أيضًا:

سطو وسرقة وتكسير زجاج سيارات.. شرطة الرياض تطيح بـ 4 مواطنين

وقالت إن الموقوفين ارتكبوا حوادث جنائية تمثلت في سطو الرجال على المنازل وسلب ما تحويه من مجوهرات وأجهزة إلكترونية ومقتنيات (تم استرداد جزء منها)، فيما تمثل دور الامرأتين في تصريف المسروقات عبر منافذ البيع.

وجرى إيقافهم، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية الأمن العام السعودية اليوم سطو وسلب شرطة الرياض مواطنين

مواد ذات صلة

المزيد
«العقار»: ضبط 4592 إعلانا عقاريا مخالفا وتسجل 3201 معلنا جديدا

«العقار»: ضبط 4592 إعلانا عقاريا مخالفا وتسجل 3201 معلنا جديدا

٠٨:١٩ م، الأحد، ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٢
عطر برائحة الأوراق المالية في روسيا

عطر برائحة الأوراق المالية في روسيا

١١:١٦ ص، الثلاثاء، ٢٢ سبتمبر ٢٠١٥
وزير البترول: المنطقة العربية تزخر بالثروات المعدنية

وزير البترول: المنطقة العربية تزخر بالثروات المعدنية

١١:١٥ م، الخميس، ١٥ أكتوبر ٢٠١٥
مواطن يوثق كاميرا ساهر مخبأة بالقصيم.. ومغردون يتفاعلون (فيديو)

مواطن يوثق كاميرا ساهر مخبأة بالقصيم.. ومغردون يتفاعلون (فيديو)

٠٤:١٨ م، الأثنين، ٠١ مايو ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *