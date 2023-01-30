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أعلنت شركة أرامكو عن بدء التقديم في برامج التدريب الجامعي والمهني لعام 2023م، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

* البرامج

1 – برنامج التدريب الجامعي

الأشخاص المؤهلين للتسجيل في هذا البرنامج هم الطلاب الذين تشترط جامعاتهم ممارستهم للتدريب العملي قبل التخرج، حيث ينظر في الطلبات بناءً على توفر الشواغر والمعايير المطلوبة.

2 – برنامج التدريب لطلبة الكليات المهنية

وتوفر أرامكو من خلاله، فرصًا تدريبية لمرحلة الامتياز لعدد محدود من طلاب الدبلوم السعوديين المتفوقين الدارسين بالكليات الصناعية/ الفنية ومعهد الإدارة العامة. يهدف هذا البرنامج إلى مساعدة المشاركين في اكتساب الخبرات العملية واستيفاء متطلبات التخرج من كلياتهم أو معاهدهم، وفي نهاية البرنامج يقيّم المشاركون لتحديد علاماتهم الإجمالية للساعات التدريبية المطلوبة من الكلية أو المعهد.

* الشروط

أ – برنامج التدريب الجامعي

1 – يجب ألا يكون المتقدم قد تخرج من جامعته.

2 – يجب على المتقدمين إتمام الفترة التدريبية بالكامل.

3 – لا يسمح بتسجيل مواد دراسية خلال فترة التدريب.

4 – يجب أن تكون مدة التدريب المطلوبة من الجامعة 8 أسابيع على الأقل.

5 – يجب ألاّ يقل المعدل التراكمي للمتقدم عن 2 من 4 للتخصصات الفنية، و 2.5 من 4 للتخصصات غير الفنية أو ما يعادلها، وتُمنح الأولوية للمرشحين ذوي المعدلات العالية.

ب – برنامج التدريب لطلبة الكليات المهنية

1 – يجب ألا يكون المتقدم قد تخرج من كليته أو معهده.

2 – يجب أن تكون مدة التدريب المطلوبة من الكلية أو المعهد 10 أسابيع على الأقل.

3 – يجب ألا يقل المعدل التراكمي للمتقدم عن 2 من 4 للتخصصات الفنية و2.50 من 4 للتخصصات غير الفنية أو ما يعادلها وتمنح الأولوية للمرشحين ذوي المعدلات العالية.

* الوثائق المطلوبة

على المرشحين لهذا البرنامج تقديم الوثائق التالية:

1 – نسخة من بطاقة الأحوال المدنية.

2 – نسخة من كشف الدرجات الرسمي الأخير.

3 – خطاب من الجامعة / الكلية / المعهد بأن برنامج التدريب المهني من متطلبات التخرج أو يحتوي على غرض التدريب ومدته.

* المزايا

1 – راتب شهري.

2 – سكن مجاني حسب التوفر أو الأهلية.

3 – المواصلات حسب خطة الشركة.

4 – تأمين طبي حسب خطة الشركة.

5 – سيتم توفير وحدة سكنية للطلاب والطالبات المستحقين حسب خطة السكن الخاصة بأرامكو، ولا يسمح باصطحاب المرافقين داخل السكن “فقط للتدريب الجامعي”.

* طريقة التقديم

وأوضحت الشركة أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني، وذلك بدءاً من تاريخ 30 يناير 2023م، وينتهي التقديم بتاريخ 6 فبراير 2023م.

* التقديم

– للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط البرامج المعلنة يرجي الدخول على الروابط التالية:

– برنامج التدريب الجامعي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

– برنامج التدريب لطلبة الكليات المهنية:

رابط التقديم – (اضغط هنا).