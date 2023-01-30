تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة، بدء الانتقال من شهادة التطعيمات الورقية إلى الإلكترونية عبر تطبيق صحتي.

ويتيح ذلك الحجز في عيادة توثيق التطعيمات والذهاب للمركز الصحي، أو تسجيل التطعيمات ذاتيًا عبر تطبيق صحتي، على ما أفادت الوزارة في “إنفوجرافيك” عبر حسابها الرسمي في موقع “تويتر”.

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شهادة تطعيمات الأطفال الإلكترونية

هي شهادة إلكترونية بديلة لبطاقة التطعيمات الورقية، ويمكن الحصول عليها في أي وقت عن طريق منصة (صحتي).

مميزاتها:

-تشمل جميع التطعيمات منذ الولادة.

-سهولة الاطلاع في أي وقت.

-بديل لشهادة التطعيمات الورقية.

كيفية الحصول عليها

-بادر بتسجيل التطعيمات السابقة لأطفالك في أقرب مركز صحي لك للحصول على الشهادة الإلكترونية واستعراضها عبر منصة (صحتي).

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استعراض الشهادة

لاستعراض الشهادة اتبع الخطوات التالية:

-حمل منصة (صحتي) وسجل بياناتك.

-اضغط على الملف الصحي.

-اختر التطعيمات.

-اضغط على تطعيمات الأطفال وأضف بيانات طفلك بالضغط على إضافة تابع.

-اضغط على شهادة التطعيم.

-استعرض شهادة تطعيمات طفلك الإلكترونية.

ما اللغات التي تتوفر بها الخدمة؟

تقدم الوزارة خدماتها الإلكترونية باللغتين العربية والإنجليزية.