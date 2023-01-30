الإثنين، ٨ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣٠ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
6 خطوات للتسجيل في خدمة النقل المدرسي
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6 خطوات للتسجيل في خدمة النقل المدرسي

6 خطوات للتسجيل في خدمة النقل المدرسي

6 خطوات للتسجيل في خدمة النقل المدرسي
١١:٥٣:٤٣ ص، الإثنين، ٨ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أتاحت وزارة التعليم التسجيل في خدمة النقل المدرسي عبر نظام نور 1444 ابتداءً من أمس الأحد، للطلاب بالتعليم العام والتربية الخاصة ورياض الأطفال.

ودعت الإدارة العامة للتعليم بالشرقية، وبالتعاون مع شركة تطوير لخدمات النقل رافد أولياء الأمور للمبادرة في التسجيل بخدمة النقل المدرسي للعام الدراسي 1445، وذلك بالدخول عن طريق نظام نور والتسجيل في الخدمة، حيث بدأ التسجيل من الأحد 1444/7/7 ويغلق بتاريخ 1444/12/4.

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خطوات التقديم على النقل المدرسي:

-الدخول على نظام نور من خلال الموقع الإلكتروني.

-الدخول من حساب ولي الأمر من خلال نظام نور.

-تظهر لك شاشة في جانبها عدة خيارات، اختر النقل المدرسي.

-اضغط على طلاب النقل المدرسي، ثم حدد المستفيد من الخدمة.

-قم بتعبئة بيانات الطالب.

-سيتم دراسة الطلب وإبلاغكم في أقرب فرصة.

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