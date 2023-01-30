الإثنين، ٨ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣٠ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
ارتفاع أسعار الذهب عالميًا قبل اجتماع “المركزي الأمريكي”
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ارتفاع أسعار الذهب عالميًا قبل اجتماع “المركزي الأمريكي”

ارتفاع أسعار الذهب عالميًا قبل اجتماع “المركزي الأمريكي”

ارتفاع أسعار الذهب عالميًا قبل اجتماع “المركزي الأمريكي”
١٢:٠٦:٠٨ م، الإثنين، ٨ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا اليوم بمقدار 0.2 في المئة إلى 1931.07 دولار للأوقية “الأونصة” بحلول الساعة (07:17) بتوقيت جرينتش، بحسب “رويترز”.

وتتجه أنظار المستثمرين حول العالم إلى سلسلة من اجتماعات البنوك المركزية، بينما ينصب التركيز بشكل خاص على اجتماع “المركزي الأمريكي”.

ارتفاع العقود الآجلة للذهب 

في الوقت نفسه، ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 في المئة إلى 1930.50 دولار.

ويستفيد الذهب بصفته من الأصول التي لا تدر عائدًا من انخفاض أسعار الفائدة؛ لأنه يقلص من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الأصفر.

ومع انتهاء اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي المقرر يومي 31 يناير والأول من فبراير يتوقع المتعاملون على نطاق واسع أن يقلص البنك من وتيرة رفع أسعار الفائدة إلى 25 نقطة أساس بالمقارنة مع رفعها 50 نقطة أساس في ديسمبر.

ويعقد البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا اجتماعات للسياسة النقدية هذا الأسبوع أيضًا.

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