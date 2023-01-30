لهذا السبب.. الكويت ترفض طلب “المراعي” زيادة أسعار منتجاتها

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أعلنت وزارة التجارة والصناعة بدولة الكويت، أنها رفضت طلبًا لشركة المراعي بزيادة أسعار منتجاتها، مؤكدة أنها تتحكم في الأسعار .

وأكدت الوزارة أن أي تجاوز للسعر دون موافقتها المسبقة يعد مخالفة صريحة للقانون، ويؤدي إلى إرباك للسوق.

لا يوجد ما يمنع المراعي من العمل في الكويت

وأضافت أنه لا يوجد ما يمنع المراعي من العمل في الكويت شرط الالتزام بقوانين التجارة المعمول بها.

لا يمكن زيادة سعر أي سلعة غذائية

وفي تصريحات لصحيفة “مكة”، أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة للرقابة وحماية المستهلك بالكويت محمد العنزي، أن الدولة تتحكم في الأسعار وفق نص القرار 67 لـ2020، بحيث لا يمكن زيادة سعر أي سلعة غذائية موجودة بالسوق الكويتي.

سوق الألبان بالكويت لا يعتمد على شركة واحدة

وأوضح وكيل الوزارة، أن سوق الألبان بالكويت لا يعتمد على شركة واحدة، ويتميز بالتنوع وهي إحدى سمات السوق، مبينًا أن السوق لن يتأثر في حال انقطاع اسم تجاري أو ماركة معينة.

لا تستطيع أي شركة رفع أسعار سلعها

في الوقت نفسه، أكد رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية علي الفهد أن الاتحاد رفض طلبات الشركات زيادة أسعار منتجاتها، موضحاً أن ثمة شركات امتنعت عن توريد منتجاتها للجمعيات بناء على ذلك، موضحًا أنه لا تستطيع أي شركة رفع أسعار سلعها دون موافقة الاتحاد، وإلغاء قرار تثبيت أسعار بيع السلع.

لا صحة لوقف بيع منتجات شركة المراعي

وحسب “الجريدة”، فقد نفت مصادر وقف بيع جميع منتجات شركة المراعي، استناداً إلى حكم قضائي، لزيادة أسعار بعض منتجاتها، مؤكدة أن ما أثير بهذا الشأن يتعلق بأمر غلق قضائي، جاء لمدة يوم واحد على خلفية قضية مرفوعة من مواطن على الجمعية قبل 3 سنوات.

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