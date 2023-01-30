خطر يهدد الرجال.. هذا ما يفعله نقص هرمون التستوستيرون في جسمك؟

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التستوستيرون هو هرمون جنسي موجود لدى كل من الرجال والنساء، له وظائف متعددة، بما فيها تنظيم كتلة العضلات وإنتاج خلايا الدم الحمراء.

ولدى الرجال بشكل طبيعي مستويات أعلى بكثير من هرمون التستوستيرون في أجسامهم، وقد يعرضهم نقصه لخطر بعض المشكلات الطبية الخطيرة.

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ماذا يفعل نقص هرمون التستوستيرون؟

وقال البروفيسور جيفري هاكيت، أخصائي المسالك البولية وأستاذ صحة الرجال في جامعة أستون لصحيفة “إكسبريس”: “نقص هرمون التستوستيرون أكثر شيوعًا مما قد يعتقده الناس، حيث يعاني ما يصل إلى 40 في المئة من الرجال فوق سن 45 من هذه الحالة”.

وأضاف “ما هو أقل شهرة هو الرابط بين نقص هرمون التستوستيرون والحالات الصحية الخطيرة بما في ذلك مرض السكري من النوع 2 والسمنة وأمراض القلب والأوعية الدموية، مما يؤدي إلى زيادة خطر الوفاة المبكرة لدى الرجال”.

وأوضح أن “الرجال الذين يعانون من انخفاض هرمون التستوستيرون هم أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع 2 بأربعة أضعاف، مما يجعله محددًا محتملاً للصحة العامة”.

يتسبب نقص هرمون التستوستيرون في زيادة مؤشر كتلة الجسم ومحيط الخصر ومقاومة الأنسولين، مما يؤدي إلى زيادة هذه المخاطر.

وأشار البروفيسور هاكيت إلى أنه “من خلال العلاج المناسب لنقص هرمون التستوستيرون مع العلاج ببدائل التستوستيرون، الموصوف من قبل الخبراء الطبيين، هناك إمكانية لمنع تطور مرض السكري في مقدمات السكري وعكس مرض السكري من النوع 2 في المرحلة المبكرة، مما قد يساعد في منع الوفاة المبكرة عند الرجال”.

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أعراض نقص هرمون التستوستيرون

وتشمل أعراض نقص هرمون التستوستيرون التي يجب البحث عنها عند الرجال ما يلي:

-فقدان الانتصاب الصباحي

-الضعف الجنسي لدى الرجال

-الكآبة

-الضباب الدماغي

-زيادة الوزن

-الخمول.

وأوصى البروفيسور هاكيت بفحص مستويات هرمون التستوستيرون من قبل الطبيب إذا كانت هناك مخاوف من نقصها.

ووجدت دراسة نُشرت في مجلة “ديابيتس كير” في عام 2007، أن الرجال الذين يعانون من انخفاض هرمون التستوستيرون كانوا أكثر عرضة للإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري بأربعة أضعاف.

وكجزء من البحث، تم النظر في بيانات أكثر من 1400 رجل تتراوح أعمارهم بين 20 وما فوق.

وقالت: “في النماذج متعددة المتغيرات المعدلة حسب العمر، والعرق/ الإثنية، والسمنة، كان الرجال في المرحلة الأولى (الأدنى) من مستوى هرمون التستوستيرون الحر أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري السائد بأربع مرات مقارنة بالرجال في المرحلة الثالثة”.

وبالمثل، فإن الرجال في المرحلة الأولى من هرمون التستوستيرون المتوفر بيولوجيًا كانوا أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري السائد بنحو أربعة أضعاف مقارنة بالرجال في المرحلة الثالثة من الإصابة.

وارتبطت تركيزات هرمون التستوستيرون المنخفضة والمتوفرة حيويًا في المعدل الطبيعي بمرض السكري، بغض النظر عن السمنة.

وأوضح البروفيسور هاكيت “تشير هذه البيانات إلى أن انخفاض مستويات الأندروجين (الهرمونات الجنسية التي تشمل هرمون التستوستيرون) قد يكون عامل خطر للإصابة بمرض السكري لدى الرجال”.

ما الذي يحدد مستويات هرمون التستوستيرون؟

قال البروفيسور هاكيت: “بالنسبة للرجال، فإن المحدد الرئيسي لمستويات هرمون التستوستيرون هو العمر، ولكن عوامل نمط الحياة بما في ذلك مستويات التمرين والسمنة والتدخين تلعب دورًا.

“هناك تغييرات في نمط الحياة ، مثل فقدان الوزن ، من شأنها أن تساعد في تحسين مستويات هرمون التستوستيرون ، ولكن من غير المرجح أن يكون لهذا وحده تأثير كبير في كثير من الحالات”، وفق قوله.

وأضاف: “العلاقة بين انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون والسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية والسمنة هي علاقة ثابتة لدى الرجال فقط. يرتبط هرمون التستوستيرون “المرتفع” لدى النساء باحتمالية زيادة خطر الإصابة بمرض السكري”.