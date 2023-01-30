عاجل.. السفارة الأمريكية في تركيا تُحذّر من هجمات محتملة في اسطنبول

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت السفارة الأمريكية في تركيا، تحذيرًا جديدًا من هجمات محتملة في اسطنبول.

أمريكا تحذر مواطنيها من هجمات إرهابية

وأوضحت في بيان لها، أنه في ضوء حوادث حرق القرآن أخيرًا في عدة دول أوروبية تحذّر الحكومة الأمريكية مواطنيها من هجمات إرهابية محتملة تستهدف دور العبادة في تركيا بداعي الانتقام.

عدم التجوال إلا لدواعي الضرورة

وقبل أيام، حذرت السفارة الأمريكية رعاياها بتجنب التجمعات والابتعاد عن الأنظار وعدم التجوال إلا لدواعي الضرورة.

سفارات الدول الغربية تحذر رعاياها في أنقرة

في الوقت نفسه، دعت عدة سفارات دول غربية في أنقرة رعاياها في تركيا إلى ضرورة اخذ الحيطة والحذر من خطر التعرض لهجمات على خلفية حرق نسخ من المصحف الشريف في السويد وهولندا والدنمارك.

خطر وقوع هجوم إرهابي في تركيا

وحسب وكالة الأنباء العراقية، فقد حذرت السفارة الفرنسية في أنقرة رعاياها في تركيا مؤكدة في تعميم لها أن خطر وقوع هجوم إرهابي في تركيا لا يزال مرتفعًا.

وبالتزامن مع تحذير السفارة الايطالية رعاياها من مخاطر وقوع مثل هذه الهجمات، حذرت السفارة الألمانية رعاياها من خطر وقوع هجمات إرهابية في تركيا داعية المقيمين إلى اليقظة.

حرق نسخة من المصحف الشريف

وتأتي هذه التحذيرات على إثر قيام المتطرف الدنماركي راسموس بالودان بارتكاب جريمة حرق نسخة من المصحف الشريف أمام السفارة التركية في ستوكهولم بحضور عناصر من الشرطة السويدية.

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