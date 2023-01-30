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حصول 4 كليات وأكاديميتين على الاعتماد المؤسسي الكامل
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حصول 4 كليات وأكاديميتين على الاعتماد المؤسسي الكامل

حصول 4 كليات وأكاديميتين على الاعتماد المؤسسي الكامل

حصول 4 كليات وأكاديميتين على الاعتماد المؤسسي الكامل
١١:٥١:٣٢ ص، الإثنين، ٨ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق واس:

​أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة بالمركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب “مسار​”، حصول 4 كليات على الاعتماد المؤسسي الكامل.

الكليات الأربعة 

وأوضحت الهيئة أن الكليات الأربعة هي:

1 – الكلية التقنية للبنين ببريدة.

2 – الكلية التقنية للبنات بالباحة.

3 – الكلية التقنية للبنين بالقويعية.

4 – الأكاديمية الوطنية البحرية بالجبيل.

وذلك اعتبارًا من شهر يناير الجاري إلى شهر ديسمبر 2025م,

كما حصلت الكلية التقنية للبنات بخميس مشيط، وأكاديمية الحوار الوطني بالرياض على الاعتماد المؤسسي “المشروط” اعتبارًا من شهر يناير 2023م إلى شهر ديسمبر 2023م.

الاعتماد المؤسسي 

وتمنح الهيئة الاعتماد المؤسسي للمنشآت التدريبية التي استوفت شروط الاعتماد المؤسسي ومعاييره المعتمدة وذلك لفترة زمنية محددة، وتتابع الالتزام بتلك المعايير للمنشآت المعتمدة بشكل دوري طيلة فترة الاعتماد وفق مؤشرات أداء معيارية.

وتعمل الهيئة وفق رسالتها وأهدافها وبالتعاون والتكامل مع المنشآت التدريبية؛ للإسهام في رفع جودتها وكفاءتهما لأعلى المستويات العالمية بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية.

 كما يعدُ مركز “مسار” أحد المراكز التابعة للهيئة، ويهدف إلى الإسهام في رفع جودة التدريب من خلال أطر ومعايير محددة؛ لضمان تحقيق المنشآت التدريبية لمتطلبات سوق العمل، وتطلعات القيادة والمجتمع.

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