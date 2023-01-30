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العظمى 33 والصغرى 7.. إليك درجات الحرارة المسجلة اليوم في المملكة

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العظمى 33 والصغرى 7.. إليك درجات الحرارة المسجلة اليوم في المملكة

العظمى 33 والصغرى 7.. إليك درجات الحرارة المسجلة اليوم في المملكة

العظمى 33 والصغرى 7.. إليك درجات الحرارة المسجلة اليوم في المملكة
١١:١٨:٣٨ ص، الإثنين، ٨ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للأرصاد أنه يتوقع أن تنخفض – بمشيئة الله – درجات الحرارة على معظم أنحاء المملكة.

درجات الحرارة المسجلة اليوم في مناطق المملكة

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، أعلاها 33 درجة في مكة المكرمة، و32 في جدة، و31 في جازان، و30 درجة في القنفذة وينبع، و28 درجة في المدينة المنورة و24 درجة في الرياض وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت الباحة 19 درجة مئوية.

درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي: طريف والقريات 7 درجات مئوية، وأبها 8، والباحة وعرعر 9، والرياض والخرج والأحساء والطائف والدمام وتبوك والداودمي 10 درجات.

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أمطار غزيرة بالحدود الشمالية والجوف وتبوك

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك.

شبه انعدام من مدى الرؤية الأفقية

وأوضح أن الأمطار تُسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق يمتد تأثيرها إلى أجزاء من منطقة حائل.

رياح مثيرة للأتربة والغبار

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم والرياض والشرقية، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية للمملكة.

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