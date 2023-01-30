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هبوط مفاجئ في أسعار النفط.. و”برنت” عند 86 دولارًا

هبوط مفاجئ في أسعار النفط.. و”برنت” عند 86 دولارًا

هبوط مفاجئ في أسعار النفط.. و”برنت” عند 86 دولارًا
١١:١٨:٢٩ ص، الإثنين، ٨ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

سجلت أسعار النفط، اليوم، تراجعًا جديدًا متخلية عن مكاسب سابقة مع توقعات إبقاء المنتجين الكبار في العالم “أوبك+” على الإنتاج دون تغيير خلال اجتماع مرتقب هذا الأسبوع.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتا أو 0.2 في المئة إلى 86.46 دولار للبرميل بحلول الساعة (04:35) بتوقيت جرينتش.

كما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 79.57 دولار للبرميل متراجعا 11 سنتا أو 0.1 في المئة.

وتسود توقعات بين المستثمرين بتقليص “المركزي الأمريكي” زيادة أسعار الفائدة إلى 25 نقطة أساس من 50 نقطة أعلنها في ديسمبر ما قد يهدئ المخاوف المتعلقة بالتباطؤ الاقتصادي الذي من شأنه أن يحد من الطلب على الوقود.

النفط سجل أعلى مستوياته

ونهاية الأسبوع الماضي، ارتفعت أسعار النفط بالقرب من أعلى مستوياتها في سبعة أسابيع مدعومة بأرقام الطلب القوية من الصين إلى دعم التفاؤل في الأسواق النفطية.

وتوقع محللون – بحسب الاقتصادية – الحفاظ على مستويات إنتاج النفط دون تغيير وسط تعافي مؤقت في الطلب العالمي.

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