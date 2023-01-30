الصحة الفلسطينية: الاحتلال يقتل شابًا بالرصاص ويصيب آخر في الخليل

تواصل – وكالات:

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين، عن مقتل شاب متأثرًا برصاص جنود الاحتلال في مدينة الخليل.

وأكدت الوزارة في بيان، استشهاد الشاب نسيم نايف سلمان ابو فودة 26 عامًا، متأثرًا بإصابته برصاص قوات الاحتلال، في مدينة الخليل، فجر اليوم.

وحسب وكالة “وفا”، فإن قوات الاحتلال المتواجدة على الحاجز العسكري المسمى 160 جنوب الحرم الإبراهيمي، وسط مدينة الخليل، كانت أطلقت الرصاص الحي صوب مركبة الشاب أبو فودة، ما أدى لإصابته برصاصة في الرأس، نقل على إثرها إلى المستشفى الأهلي في المدينة، وأعلن الأطباء عن استشهاده في وقت لاحق.

إصابة شاب برصاص الاحتلال

فيما أصيب، شاب برصاص قوات الاحتلال قرب الحرم الإبراهيمي، وسط مدينة الخليل، وذلك بالتزامن مع هجوم مجموعة أخرى من المستوطنين على مركبات المواطنين بالحجارة من مفترق جيت حتى دوار سلمان الفارسي ببلدة حوارة جنوب نابلس.

ومساء أمس، هاجم مستوطنون، منازل المواطنين، وأحرقوا مركبتين في بلدة جالود جنوب نابلس حيث أحرقوا مركبتين، في مواجهات أصيب فيها شابان خلال تصديهما مع أهالي البلدة لهجوم المستوطنين.

الاحتلال يعتقل أسيرا محررًا من مخيم جنين

في الوقت نفسه، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر يحيى محمد زبيدي من مخيم جنين، على حاجز طيار لدى عودته من مدينة أريحا، بعدما أمضى في سجون الاحتلال 17 عاما، بعد اعتقاله في معركة مخيم جنين نيسان 2002.

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