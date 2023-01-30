ديوان المظالم يُعلن انخفاض متوسط مُدد الفصل في الدعاوى بالمحاكم التابعة له

تواصل – واس:

أعلن ديوان المظالم ممثلًا بمركز دعم القرار عن توالي انخفاض متوسط مُدد الفصل في الدعاوى في المحاكم التابعة له بمختلف مناطق المملكة.

متوسط مُدد الفصل في الدعاوى

وأوضح تقرير نشره مركز دعم القرار عن متوسط مُدد الفصل في الدعاوى لكل المحاكم التابعة له، وفصّل التقرير متوسط مدد الفصل لكل محكمة على حدة وكل مرحلة من مراحل التقاضي خلال الثلاثة أعوام المنصرمة.

انخفاض مُدد التقاضي

وكشف التقرير، أن نسبة انخفاض مُدد التقاضي في العامين المنصرمين، بلغت 41 % في محاكم الاستئناف و 50.5% في المحاكم الإدارية.

مدة الفصل في دعاوى محاكم الاستئناف

وبين أن متوسط مدة الفصل في دعاوى محاكم الاستئناف الإدارية قد بلغ 94 يومًا في العام المنصرم عقِب أن كان 158 يومًا في عام 2020م، فيما بلغ المتوسط للمحاكم الإدارية 98 يومًا للعام المنصرم، وذلك بعد أن كان 198 يومًا في عام 2020م.

ديوان المظالم تجاوز ما تستهدفه إستراتيجيته

وأكد مركز دعم القرار أنه بهذه الإحصاءات لمتوسط مُدد الفصل في الدعاوى، يكون ديوان المظالم قد تجاوز ما تستهدفه إستراتيجيته في العام 2025م.

تقليصٍ أمد التقاضي بمختلف المراحل

وأشار ديوان المظالم، أنه يتابع خفض مُدد الفصل في الدعاوى مع تحقيق جودة عالية اهتمامًا بالغًا بتوفير الكوادر البشرية القضائية والإدارية المؤهلة وبما يمتلكه من إمكانات تقنية ورقمية يسّرت جوانب إجرائية في هذا الشأن؛ سعيًا لتحقيق ما رسمه في إستراتيجيته من تقليصٍ لأمد التقاضي بمختلف المراحل وفي جميع محاكمه.

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