الإثنين، ٨ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣٠ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
غدًا.. آخر موعد لتقديم الإقرار الضريبي للربع الأخير من عام 2022 وهذه عقوبة التأخير
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غدًا.. آخر موعد لتقديم الإقرار الضريبي للربع الأخير من عام 2022 وهذه عقوبة التأخير

غدًا.. آخر موعد لتقديم الإقرار الضريبي للربع الأخير من عام 2022 وهذه عقوبة التأخير

غدًا.. آخر موعد لتقديم الإقرار الضريبي للربع الأخير من عام 2022 وهذه عقوبة التأخير
٠٩:٥٧:٣٢ ص، الإثنين، ٨ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن غدًا الثلاثاء، هو آخر موعد لتقديم الإقرار الضريبي للربع الأخير من عام 2022.

وقالت الهيئة في ردودها حول الأسئلة بشأن نهاية المهلة المحددة لتقديم الإقرار الضريبي، عبر حسابها في موقع “تويتر”، إنه يجب تقديم الإقرار الربع الرابع وسداده في موعد أقصاه 31 يناير2023.

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غرامة عدم تقديم الإقرار الضريبي

وأضافت أنه لا يوجد تأجيل، كما سيتم فرض غرامة عدم تقديم الإقرار الضريبي في الوقت المحدد تتراوح ما بين 5 في المائة إلى 25 في المائة من الضريبة التي كان يتعين عليه الاقرار عنها.

ويتوجب على دافعي الضرائب والزكاة تقديم إقرار ضريبي سنوي في غضون 120 يومًا من انتهاء السنة المالية للشركة. وفي حالة المساهمة الأجنبية، يجب أيضًا أن يكون الإقرار الضريبي صادرًا عن محاسب عام معتمد لدى الدولة.

وتطلب الهيئة إقرارَ زكاة /إقرارًا ضريبيًا مرفقًا بيانات مالية مدقّقة، مثل الدفاتر التجارية والسجلّات المحاسبية الضرورية، من أجل تحديد الضريبة بدقة، كما تطلب شهادة دفع التأمين الاجتماعي، وفواتير المشتريات، وضريبة الاستقطاع السنوية.

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كيفية إعداد وتقديم الإقرار الضريبي إلكترونيًا 2023؟

يمكنك التسجيل في الإقرار الضريبي إلكترونيًا عن طريق موقع هيئة الزكاة من خلال اتباع هذه الخطوات:
1- فتح موقع الهيئة العامة للزكاة وقم بتسجيل الدخول.
https://zatca.gov.sa/ar/RulesRegulations/VAT/Pages/default.aspx
2- الدخول على الضرائب الغير مباشرة.
3- تظهر لك عدة اختيارات من ضمنها الإقرارات الضريبية.
4- اختيار الإقرارات الضريبية.
5- ملء جميع البيانات إلكترونيًا وتسليم الإقرار الضريبي.

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