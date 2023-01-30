“تقويم التعليم” تُحدد عدد مرات وشروط دخول اختبار الرخصة المهنية

تواصل – فريق التحرير:

تفاعل حساب العناية بالمستفيدين التابع لهيئة تقويم التعليم مع سؤال أحد المستفيدين بخصوص عدد مرات دخول اختبار الرخصة المهنية.

وقال الحساب عبر “تويتر”، إنه يمكن تكرار دخول الاختبار خمس مرات، كما يمكن دخول الاختبار للمرة السادسة بعد مرور ثلاثة أعوام من أول اختبار.

إعلان نتيجة الاختبارات

وفي وقت سابق، كشفت الهيئة عن موعد إعلان نتائج الاختبارات الرقمية، قائلة إنه من المقرر إعلانها بعد تأدية الاختبار خلال فترة تتراوح من ثلاثة إلى خمسة أيام عمل.

وأوضحت الهيئة عبر الحساب الرسمي للعناية بمستفيدي الهيئة على “تويتر”، أن نتائج الاختبارات الورقية تُعلن بعد شهر من انتهاء فترة الاختبار.

نتائج الاختبارات الورقية

وبينت أنه عند تجاوز المدة المحددة وعدم ظهور نتيجة الاختبار؛ يمكن التواصل مع فريق الدعم عبر منصة الدعم الموحدة (اضغط هنا).

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