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هل يمكن التقديم مع ابنتي دون زوجي لأنه فاقد الأهلية؟ حساب المواطن يُجيب
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هل يمكن التقديم مع ابنتي دون زوجي لأنه فاقد الأهلية؟ حساب المواطن يُجيب

هل يمكن التقديم مع ابنتي دون زوجي لأنه فاقد الأهلية؟ حساب المواطن يُجيب

هل يمكن التقديم مع ابنتي دون زوجي لأنه فاقد الأهلية؟ حساب المواطن يُجيب
٠٩:٥٢:٥٣ ص، الإثنين، ٨ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن برنامج حساب المواطن أنه بإمكان الزوجة التسجيل كـ “مستفيد رئيسي” و اختيار عائل الأسرة “فاقد الأهلية “.

إرفاق المستندات المطلوبة

وأوضح حساب العناية بالمستفيدين على “تويتر”، أنه لابد من إضافة رب الأسرة كتابع وإرفاق المستندات المطلوبة، وهي:

1 –  صك شرعي بعدم الأهلية.

2 – مستند من المستشفى يوضح الحالة المرضية.

جاء ذلك خلال رد حساب العناية بالمستفيدين على سائلة تقول: ” هل من الممكن التقديم في حساب المواطن بدون زوجي، لان زوجي فاقد الأهلية”.

بدء استقبال طلبات الاعتراض

وكان برنامج حساب المواطن، أعلن، أنه بدأ باستقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 62 لشهر يناير الجاري.

3.6 مليار ريال لـ 11.1 مليون مستفيد

وفي العاشر من يناير الجاري، أعلن البرنامج تفاصيل الدفعة الـ 62، التي تم إيداعها مشيرًا إلى أنها تشمل 3.6 مليار ريال لـ 11.1 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر يناير 2023م، مشددًا على أهمية الإفصاح وأن البرنامج يرتبط بالعديد من الجهات ذات العلاقة للتأكد من صحة بيانات المستفيدين.

إجمالي مبلغ الدفعات بلغ 145 مليار ريال

وكشف المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن، عن إجمالي مبلغ الدفعات منذ انطلاقة البرنامج حتى الدفعة الـ 62 لشهر يناير 2023، مؤكدًا أن إجمالي مبلغ الدفعات منذ انطلاقة برنامج حساب المواطن حتى الدفعة الـ 62 لشهر يناير 2023م، بلغ 145 مليار ريال.

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