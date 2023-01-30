الإثنين، ٨ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣٠ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
“اليورو يستقر عند 4.08”.. أسعار العملات الأجنبية أمام الريال
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“اليورو يستقر عند 4.08”.. أسعار العملات الأجنبية أمام الريال

“اليورو يستقر عند 4.08”.. أسعار العملات الأجنبية أمام الريال

“اليورو يستقر عند 4.08”.. أسعار العملات الأجنبية أمام الريال
٠٩:٥٤:٤٢ ص، الإثنين، ٨ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ترصد صحيفة “تواصل” أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الاثنين 30 من يناير، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال اليوم 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.08 .

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.96

دينار كويتي 12.30

ريال عماني 9.75

ريال قطري 0.97

جنيه إسترليني 4.65

فرنك سويسري 4.08

أسعار العملات أمس

وأمس، سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال  3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.08 .

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، أمس، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.96

دينار كويتي 12.30

ريال عماني 9.75

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.65

فرنك سويسري 4.07

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