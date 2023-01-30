خبراء يُحذرون: مستحضرات التجميل “سم قاتل” للأطفال

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حذرت دراسة جديدة من استخدام الأطفال لمستحضرات التجميل التي تحتوي على مكونات سامة.

ويقول باحثون من كلية ميلمان للصحة العامة بجامعة كولومبيا ومنظمة إيرث جاستيس غير الربحية، إن مستحضرات التجمل تحتوي على مواد كيميائية سامة، مثل المعادن الثقيلة، بآثار صحية ضارة خطيرة، ويمكن أن تكون ضارة بشكل خاص للأطفال الصغار.

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منتجات تشبه المكياج مصممة للعب

وحلل فريق البحث، نتائج أكثر من 200 دراسة استقصائية، ووجد أن 79 في المائة من الآباء ادعوا أن أطفالهم الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا أو أقل يستخدمون منتجات تشبه المكياج مصممة للعب، بما في ذلك ملمع الشفاه وطلاء الوجه واللمعان.

تشير الدراسة، التي نُشرت في “المجلة الدولية للبحوث البيئية والصحة العامة”، إلى أن ما يقرب من 54 في المائة من الأطفال يستخدمون هذه المنتجات مرة واحدة على الأقل شهريًا، بينما يستخدمها 12 في المائة يوميًا.

بالإضافة إلى ذلك، فإن 20 في المائة من الأطفال الذين شملهم الاستطلاع يستخدمون تلك المنتجات لمدة ثماني ساعات أو أكثر، بينما اعترف الثلث أيضًا باستهلاكها العرضي لها.

وقالت المؤلفة المشاركة إليانور ميدلي في بيان: “هناك أدلة متزايدة على وجود مكونات ضارة غالبًا ما يتم تضمينها في مستحضرات التجميل للبالغين و CMBPs، والأطفال أكثر عرضة بيولوجيًا لتأثيرات المواد السامة”.

وأضافت كيندال إي كروشتن، وهي مؤلفة مشاركة في الدراسة: “في هذا السياق، من المهم الكشف عن كيفية استخدام الأطفال للمكياج ومنتجات الجسم لوصف المخاطر وتحسين السلامة”.

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حظر بيع منتجات التجميل التي تحتوي على الزئبق

وتأتي الدراسة في الوقت الذي تشدد فيه ولاية نيويورك الأمريكية القوانين المتعلقة بمكونات مستحضرات التجميل. اعتبارًا من 1 يونيو، وستحظر بموجبها بيع منتجات التجميل التي تحتوي على الزئبق، وهو سم عصبي معروف، والذي يوجد غالبًا في عوامل تفتيح البشرة.

وتم ربط الزئبق، على وجه التحديد ، بعدد من الأمراض الخطيرة، بما في ذلك بعض أنواع السرطان، ومشاكل في الجهاز التنفسي والكلى، وفقدان بعض الحواس وحتى الموت، حسبما ذكرت صحيفة “نيويورك بوست”.

وقالت الدكتورة جولي هيربستمان، كبيرة مؤلفي الدراسة والأستاذة بجامعة كولومبيا في بيان صحفي للجامعة: “الأطفال معرضون بشكل خاص للمخاطر الصحية الضارة المرتبطة بالمواد الكيميائية الموجودة غالبًا في مستحضرات التجميل ومنتجات الجسم”.

“بالإضافة إلى التعرض الجلدي من خلال الجلد، فإن الأنماط السلوكية مثل نشاط اليد إلى الفم قد تزيد من التعرض للمنتجات من خلال الابتلاع غير المقصود”، وفقًا لهيربستمان، مديرة مركز كولومبيا للصحة البيئية للأطفال،

وأوضحت أن قامة الأطفال الصغيرة، ومعدل النمو السريع، وتطور الأنسجة والأعضاء، و”أجهزة المناعة غير الناضجة” تجعلهم أكثر عرضة للضرر بسبب السموم الخطرة”.

وحتى وقت قريب، لم تطلب إدارة الغذاء والدواء الأمريكية من شركات مستحضرات التجميل إدراج مكونات منتجاتها على الملصق. وبينما فعل البعض ذلك، سيُطلب من جميع العلامات التجارية قريبًا الإبلاغ عن جميع المكونات إلى إدارة الغذاء والدواء بدءًا من هذا العام، فيما يمثل أول تغيير لقوانين مستحضرات التجميل من نوعه منذ أكثر من 80 عامًا.

مبيعات عالمية بلعت 254.08 مليار دولار

وتأتي القيود المفروضة على صناعة مستحضرات التجميل في الوقت الذي سجلت فيه سوق مستحضرات التجميل مبيعات عالمية مذهلة بلغت 254.08 مليار دولار قبل عامين فقط – ومن المقدر أن ترتفع بشكل كبير.

وفي الوقت نفسه، من المحتمل أن تصل السوق العالمية لمستحضرات التجميل للأطفال وحدها إلى 1.795.15 مليون دولار بحلول عام 2026، وفقًا للتقديرات.

وفي عام 2021، حذر الخبراء، من وجود “المواد الكيميائية إلى الأبد” – في مستحضرات التجميل. والتي قد تؤدي إلى العديد من الأمراض المزمنة بما في ذلك السرطان.

في دراسة أجرتها جامعة نوتردام، حلل الباحثون مكونات أكثر من 200 منتج مكياج. اكتشفوا أن أكثر من 56 في المائة من كريم الأساس ومنتجات العيون، و48 في المائة من منتجات الشفاه و47 في المائة من الماسكارا تحتوي على مستويات عالية من الفلور، مما يشير إلى استخدام PFAS.