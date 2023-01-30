هل يجوز إعطاء الوالدين والأولاد من الزكاة ؟ الخثلان يُجيب

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قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، والأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام، الشيخ سعد الخثلان: إنه يجوز إعطاء الوالدين والأولاد من الزكاة.

إعطاء الوالدين من الزكاة جائز

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن الحالة الوحيدة التي يجوز معها إعطاء الوالدين والأولاد من الزكاة، هي سداد الدين الحال المعجوز عنه، لأنه ليس ملزمًا بسداد الدين عنهم، بخلاف النفقة فهو ملزم بها إذا احتاجوا وكان قادرًا على ذلك.

يجوز إعطاء الابن من الزكاة لسداد ديونه

وأضاف أنه لا بأس في إعطاء الابن من الزكاة لسداد ديونه دون بقية إخوانه، مؤكدًا أن سداد ديون الابن من الزكاة، أمر جائز شرعًا.

لا يجوز إعطاء الابن من الزكاة لغير سداد الديون

وأكد أن إعطاء الابن من الزكاة لغير سداد الديون، لا يجوز، لأن الأب مطالب بأن ينفق على ابنه من حر ماله، وليس من زكاته، لذلك ليس للأب ولا للأم إعطاء أولادهما من الزكاة، إلا لسداد الديون فقط.

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