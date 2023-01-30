الإثنين، ٨ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣٠ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
انتعاش سوق “الفقع” في المملكة.. وسعر الكيلو يتجاوز 500 ريال
“تقويم التعليم” تُحدد عدد مرات وشروط دخول اختبار الرخصة المهنية
غدًا.. آخر موعد لتقديم الإقرار الضريبي للربع الأخير من عام 2022 وهذه عقوبة التأخير
ديوان المظالم يُعلن انخفاض متوسط مُدد الفصل في الدعاوى بالمحاكم التابعة له
“اليورو يستقر عند 4.08”.. أسعار العملات الأجنبية أمام الريال
هل يمكن التقديم مع ابنتي دون زوجي لأنه فاقد الأهلية؟ حساب المواطن يُجيب

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

هل يجوز إعطاء الوالدين والأولاد من الزكاة ؟ الخثلان يُجيب

هل يجوز إعطاء الوالدين والأولاد من الزكاة ؟ الخثلان يُجيب

هل يجوز إعطاء الوالدين والأولاد من الزكاة ؟ الخثلان يُجيب
٠٩:٢٩:٤٨ ص، الإثنين، ٨ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، والأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام، الشيخ سعد الخثلان: إنه يجوز إعطاء الوالدين والأولاد من الزكاة.

إعطاء الوالدين من الزكاة جائز

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن الحالة الوحيدة التي يجوز معها إعطاء الوالدين والأولاد من الزكاة، هي سداد الدين الحال المعجوز عنه، لأنه ليس ملزمًا بسداد الدين عنهم، بخلاف النفقة فهو ملزم بها إذا احتاجوا وكان قادرًا على ذلك.

يجوز إعطاء الابن من الزكاة لسداد ديونه

وأضاف أنه لا بأس في إعطاء الابن من الزكاة لسداد ديونه دون بقية إخوانه، مؤكدًا أن سداد ديون الابن من الزكاة، أمر جائز شرعًا.

لا يجوز إعطاء الابن من الزكاة لغير سداد الديون

وأكد أن إعطاء الابن من الزكاة لغير سداد الديون، لا يجوز، لأن الأب مطالب بأن ينفق على ابنه من حر ماله، وليس من زكاته، لذلك ليس للأب ولا للأم إعطاء أولادهما من الزكاة، إلا لسداد الديون فقط.

اقرأ أيضًا:

بالفيديو.. الخثلان يوضح علامة قبول الأعمال عند الله عز وجل

الخثلان يوضح منزلة سلامة الصدر وسخاء النفس من الدين

ما هي العتيرة وهل تجوز في شهر رجب؟ الخثلان يجيب

بالفيديو.. الخثلان يوضح خطأً شائعًا في الوضوء قد يبطل الصلاة

الكلمات الدلالية:
إعطاء الوالدين من الزكاة الخثلان الزكاة سداد الديون سعد الخثلان

مواد ذات صلة

المزيد
«العمل» تحقيق في ضغوط تمارسها موظفات دور الحماية على النزيلات

«العمل» تحقيق في ضغوط تمارسها موظفات دور الحماية على النزيلات

١١:٢١ م، الأثنين، ١٥ أغسطس ٢٠١٦
كيف تتفادى التأثير السلبي للتكنولوجيا على طفلك؟.. إليك أبرز تطبيقات المراقبة

كيف تتفادى التأثير السلبي للتكنولوجيا على طفلك؟.. إليك أبرز تطبيقات المراقبة

١٢:٥٣ م، الأثنين، ١٦ يناير ٢٠٢٣
توقعات «الأرصاد»: نشاط للرياح المثيرة للأتربة على الرياض والشرقية ونجران

توقعات «الأرصاد»: نشاط للرياح المثيرة للأتربة على الرياض والشرقية ونجران

١٠:٢٠ ص، الأربعاء، ٢٢ يونيو ٢٠١٦
أهالي النخيل في بريدة يشتكون من تسرب للمياه منذ 8 أشهر (صور)

أهالي النخيل في بريدة يشتكون من تسرب للمياه منذ 8 أشهر (صور)

٠٩:٤٢ م، الخميس، ١٧ مارس ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *