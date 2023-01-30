ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يُسجل 204 ريالات

عيار 21 يسجل 203.67 ريال

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 203.67 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 174.57 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 135.78 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 116.38 ريال.

فيما بلغت أسعار أوقية الذهب 7239 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1629 ريالاً وأسعار كيلو الذهب 232,762 ريال.

ومن المعروف أن أسعار الذهب أشد حساسية بتحركات الدولار، إذ أن العلاقة بينهما عكسية فكلما ارتفع سعر الدولار تراجع الذهب والعكس.