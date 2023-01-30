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ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يُسجل 204 ريالات

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يُسجل 204 ريالات

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يُسجل 204 ريالات
٠٩:٣٧:١٠ ص، الإثنين، ٨ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين 30 من يناير مقارنة بأسعار أمس، وسجل عيار 24 نحو 233.37 ريالاً، فيما سجل عيار 22 نحو 213.92 ريال.

عيار 21 يسجل 204.20 ريال

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 204.20 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 175.03 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 136.13 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 116.68 ريال.

فيما بلغت أسعار أوقية الذهب 7258 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1634 ريالاً وأسعار كيلو الذهب 233,370 ريال.

أسعار الذهب أمس

وأمس، سجل عيار 24 نحو 232.76 ريالاً، فيما سجل عيار 22 نحو 213.37 ريال.

عيار 21 يسجل 203.67 ريال

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 203.67 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 174.57 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 135.78 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 116.38 ريال.

فيما بلغت أسعار أوقية الذهب 7239 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1629 ريالاً وأسعار كيلو الذهب 232,762 ريال.

ومن المعروف أن أسعار الذهب أشد حساسية بتحركات الدولار، إذ أن العلاقة بينهما عكسية فكلما ارتفع سعر الدولار تراجع الذهب والعكس.

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