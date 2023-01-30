الإثنين، ٨ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣٠ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
دون موافقة المؤجر.. 6 ضوابط للسماح للجهات الحكومية بتأجير العقار من الباطن
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دون موافقة المؤجر.. 6 ضوابط للسماح للجهات الحكومية بتأجير العقار من الباطن

دون موافقة المؤجر.. 6 ضوابط للسماح للجهات الحكومية بتأجير العقار من الباطن

دون موافقة المؤجر.. 6 ضوابط للسماح للجهات الحكومية بتأجير العقار من الباطن
٠٨:٥٠:٥٧ ص، الإثنين، ٨ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

نصت اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار في المملكة على أنه للجهة الحكومية المستأجرة – بعد موافقة الهيئة – تأجير العقار المستأجر للغير من الباطن، أو التنازل عنه لمصلحة جهة حكومية أخرى دون موافقة المؤجر.

6 ضوابط

ووفقًا لصحيفة “الرياض”، فإن ذلك يخضع لعدة ضوابط منها:

-ألا تتجاوز مدة التأجير من الباطن مدة العقد الأساسي.

-أن تكون المساحة المراد تأجيرها أو التنازل عنها زائدةً على الحاجة الفعلية للجهة الحكومية، وبما لا يتعارض مع حاجتها المستقبلية للعقار.

-أن تكون قيمة عقد التأجير من الباطن مساويةً لقيمة العقد الأساسي – بالنسبة والتناسب مع المساحة المؤجرة – إذا كان العقد مبرمًا مع جهة حكومية أخرى.

-ألا تزيد نسبة المساحة المراد تأجيرها على (25%) من مساحة العقار.

– أن تلتزم الجهة الحكومية بالأنظمة والقرارات والتعليمات والإجراءات المتبعة لتأجير عقارات الدولة واستثمارها.

-أن تزود الجهة الحكومية مركز تنمية الإيرادات غير النفطية بنسخة من عقد التأجير.

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انتهاء مدة عقد الاستئجار

كما نصت اللائحة على أنه عند بقاء الجهة الحكومية في العقار المستأجر بعد انتهاء مدة عقد الاستئجار -دون تجديد العقد أو تمديده- على الاتي:

-على الجهة الحكومية أن تدفع للمؤجر القيمة الأعلى.
أن تلتزم الجهة الحكومية المخلّة بأحكام الفقرة (1) من هذه المادة -بعد التنسيق مع الهيئة – إما بإخلاء العقار أو بتمديد العقد وفق أحكام النظام واللائحة، وعلى الهيئة عند إخلال جهة حكومية بأحكام الفقرة (1) من هذه المادة إشعار الجهات الرقابية ذات العلاقة بذلك.

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