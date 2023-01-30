10 نصائح ذهبية تساعدك على بدء يومك بكل حيوية ونشاط

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ربما كان الأمر أكثر صعوبة لكثير من الناس، هو كيف يستيقظون كل صباح ليمارسوا نشاطهم اليومي وحياتهم بكل حماس وحيوية، وخاصة إذا كان عملهم هذا مرتبطًا بالاستيقاظ المبكر من النوم.

لكن الدوافع قد تختلف من شخص لآخر، فهناك من ينتظر الصباح لينطلق بروح مملوءة بالتفاؤل نحو تحقيق الأهداف التي يسعى لها في يومه، مع رغبة أكيدة في تجاوز أي عثرات قد يتعرض لها.

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ولا شك أن بدء اليوم مبكرًا هو من أكثر ما يجلب البركة للشخص في هذا اليوم، فقد كان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يدعو “اللهم بارك لأمتي في بكورها وكان إذا بعث سرية أو جيشًا؛ بعثهم من أول النهار”.

1- صلاة الفجر

النصيحة الأولى التي يتوجب على الشخص ألا يضيعها في بداية اليوم، وتمنحه طاقة وحيوية، المداومة على أداء صلاة الفجر في وقتها، ويعرف الذين يحرصون على أدائها حجم البركة والنشاط الذين يستشعرونه في يومهم.

2- التسبيح والذكر

الجلوس للتسبيح والذكر وقراءة ورد من القرآن بعد صلاة الفجر لمن تيسر له ذلك، يساعد الشخص على التخلص من الطاقة السلبية، ويمنحه طاقة روحية هائلة في بداية اليوم.

3- لا تفكر في الأمس

عليك أن تعيش يومك ولحظتك الراهنة، ولا تتوقف كثيرًا عما مضى، إلا لتتجاوز الأخطاء، وتحسن من أدائك وعملك، وهو ما يعني أن تكون ذا شخصية إيجابية.

4- الاستمتاع برؤية شروق الشمس

عندما تخرج من المنزل مبكرًا، وترى الشمس وهي تسطع في بداية اليوم، فإن ذلك من أكثر ما يحفزك ويمنحك الطاقة، ويتسلل إلى داخلك شعور بالارتياح والرضا.

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5-ممارسة الرياضة

تهيئة الجسم ليوم جديد يتطلب منك أن تعمل على تنشيطه من خلال ممارسة الرياضة حيث يقوم الجسم بإفراز هرمون الأندورفين، والذي ينشط المخ، كما أن الرياضة قد تكون علاجًا فعالاً للاكتئاب، وهي تقي أيضًا من الإصابة به.

6- هدف يومي

اجعل لنفسك في بداية كل يوم هدفًا تسعى لتحقيقه، فذلك من أكثر ما بشجعك على الانطلاق لتحقيقه دون تباطؤ أو تراخ.

7- الكلمة الطيبة

الكلمة الطيبة لها مفعول إيجابي في النفس البشرية، ومن باب أولى أن نسمعها لأنفسنا قبل أن نقولها للغير.

8- التعطر

الإنسان يعشق شم الروائح الطيبة الذكية فما بالك إذا كان ذلك في بداية اليوم، سيكون لها تأثير إيجابي على المزاج وتعمل على تحسينه.

9- الاسترخاء والهدوء

على قدر الإمكان حاول أن تبتعد عن أي شيء قد يعكر مزاجك أو يفسد يومك بأي صورة من الصور.

10 – الابتسامة

جرب أن تبتسم في بداية اليوم، وسترى تأثير ذلك على حالتك النفسية في ذلك اليوم، إن لم تستطع حاول اصطناع الابتسامة، وسيكون لها تأثير مختلف على يومك.