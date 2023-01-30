للباحثين عن عمل.. أهم 10 أسئلة في المقابلة الشخصية وطرق الإجابة عليها

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تعتبر المقابلة الشخصية مفتاحًا مهمًا لباب البحث عن العمل واختيار الأنسب والأصلح للقيام بمهامه، لذا من المهم جدًا للباحثين عن عمل معرفة المقابلة الشخصية وما يطرح فيها من أسئلة وما تتطلبه من إجابات إلى جانب الاستعداد النفسي والجسدي والذهني لأول خطوات النجاح في طريق البحث عن “لقمة العيش”.

ومن أجل فك شفرة “الـ “إنترفيو”، ومعرفة الجوانب الخفية في المقابلات الشخصية لابد من الانتباه لماهية الأسئلة الشائعة والمطروحة وكيفية الإجابة عليها، حيث تتلخص حسب خبراء التنمية البشرية في الآتي:

1- ماذا عنك، ماذا أقول عن نفسي خلال المقابلة ؟

* إجابة قصيرة، تتحدث عن أهم خبراتك المهنية وذكر 2 أو 3 إنجازات تتعلق بنوع العمل وتهم القائم بالمقابلة.

2- ما نقاط قوتك ونقاط ضعفك؟

* لابد هنا من إجابات فريدة ذات صلة بالمجال الوظيفي وخاصة نقاط القوة، أما نقاط الضعف فمن الممكن وعن طرق الفكاهة ذكر نقطة ضعف لا علاقة لها بالأداء الوظيفي.

3- هل تستطيع أن تصف نفسك بـ 3 كلمات؟

* الإجابة تكون بمحاول ربطها بالوصف الوظيفي، لتعطي انطباع جيد بأنك على دراية تامة بالمهام الوظيفية، ” جاد، أحب عملي، ملتزم “.

4- لماذا تركت وظيفتك السابقة؟

* وللإجابة على مثل هذا السؤال لابد من تسليط الضوء على سبب ملاءمة الوظيفة التي تتقدم لها بشكل أفضل، وعدم الإشارة إلى صاحب العمل الحالي أو السابق بشيء سلبي.

5- ما الذي يدفعك لهذه الوظيفة، و العمل معنا؟

* إجابتك هنا فرصة ذهبية أن تعبر عن مهاراتك، وأن ما تملكه من خبرات وتجارب سيعود بالنفع على مكان العمل إن كانت الوظيفة من نصيبك.

6- كم تتوقع راتبك الشهري؟

حاول بذكاء إعادة السؤال إلى من يجري المقابلة، وسؤاله بسرعة بديهة عما يتوقعون دفعه لشخص في هذا المنصب، وذلك بتحديد الرقم الأعلى بناءً على مهاراتك، وأنك مستعد للتفاوض من أجل مصلحة العمل وتطبيق أفكارك وتجاربك.

7- بعد 5 سنوات، أين ترى نفسك؟

* حاول أن تدمج رغبتك في تحمل المزيد من المسؤوليات في مكان عمل يُقدِّر مهاراتك وإسهاماتك.

9- كيف تتعامل مع المواقف العصيبة؟

* اذكر بعض أساليب تخفيف التوتر، ثم قدم حكاية عن الوقت الذي تعاملت فيه بشكل فعال مع موقف مرهق بشكل خاص، مع إبراز مهاراتك في العمل تحت ضغط ومواجهة أصعب الظروف.. مثال: “عند مواجهة مشكلة، أتعامل بهدوء وروية.. آخذ نفسًا عميقًا، ثم أعد قائمة بالمتطلبات حسب الأهمية.

8- أخبرنا عن موقف أو مشكلة تعرضت لها أثناء العمل وكيف تجاوزتها؟

* ابدأ بشرح واضح للموقف وتوقيت حدوثه ثم أخبرهم بدورك فيه (الحلول التي قدمتها لمعالجة المشكلة)، احرص على أن تكون إجابتك إيجابية وسهلة الفهم، مع البعد عن التفاخر والمبالغة.

10 – هل لديك أي أسئلة؟

عادة ما تنتهي المقابلة بهذا السؤال، لذا كن مستعدًا لطرح ما بين سؤالين إلى ثلاثة أسئلة، مثل:

– تجنّب طرح أسئلة حول الراتب أو المزايا في هذا الوقت.

– من المناسب أن تسأل عن فريق العمل والموظفين وبرامج الكمبيوتر وسيستم العمل.

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