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“الإحصاء”: الصادرات السلعية للمملكة تتجاوز 100 مليار ريال في نوفمبر

“الإحصاء”: الصادرات السلعية للمملكة تتجاوز 100 مليار ريال في نوفمبر

“الإحصاء”: الصادرات السلعية للمملكة تتجاوز 100 مليار ريال في نوفمبر
٠٩:٢٨:٠١ ص، الإثنين، ٨ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قالت هيئة الإحصاء، إن الصادرات السلعية للمملكة واصلت تسجيل مستوياتها القياسية بأكثر من 100 مليار ريال في شهر نوفمبر الماضي، وذلك للشهر الـ14 على التوالي.

قيمة الصادرات السلعية

وبلغت قيمة الصادرات السلعية للمملكة خلال شهر نوفمبر 2022 نحو 113 مليار ريال مقابل 109 مليارات ريال خلال شهر نوفمبر 2021، وذلك بارتفاع مقداره 4 مليارات ريال، بنسبة 3.6%.

قيمة الصادرات البترولية

وأوضحت نتائج النشرة، أن قيمة الصادرات البترولية خلال شهر نوفمبر 2022 بلغت 90 مليار ريال، مقابل 81 مليار ريال خلال شهر نوفمبر 2021، وذلك بارتفاع مقداره 9 مليارات ريال، بنسبة 11.1%.

قيمة الصادرات غير البترولية

وبلغت قيمة الصادرات غير البترولية (وتشمل إعادة التصدير) خلال شهر نوفمبر 2022، 23 مليار ريال، مقابل 28 مليار ريال خلال شهر نوفمبر 2021، وذلك بانخفاض مقداره 5 مليارات ريال بنسبة 19.7%.

في المقابل، بلغت قيمة الواردات السلعية للمملكة خلال شهر نوفمبر 2022، نحو 63 مليار ريال، مقابل 50 مليار ريال خلال شهر نوفمبر 2021، وذلك بارتفاع مقداره 13 مليار ريال بنسبة 26%.

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