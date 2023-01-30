هل يُنهي هذا المقترح معاناة المتقاعدين بالمملكة مع التأمين الصحي؟

تواصل – فريق التحرير:

اقترح الكاتب عبدالرحمن المرشد، إدراج المتقاعدين في المملكة الذين يقدر عددهم بـ 720 ألفًا من المدنيين والعسكريين، تحت مظلة صحية واحدة.

وانطلق المرشد في دعوته عبر صحيفة “اليوم”، إلى كون “أغلب المتقاعدين، سواء نظامًا أو مبكرًا، كانوا تحت مظلة جهات أعمالهم من الناحية الصحية، وبعد أن أُحيلوا للتقاعد فقدوا تلك الميزة المهمة؛ مما وضعهم في موقف حرج مع المستشفيات الخاصة التي كانوا يُعالجون فيها”.

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وما يزيد الأمر صعوبة لهؤلاء، كما يبين أن “البعض منهم لديهم ملفات سابقة لهم ولأهاليهم ومواعيد مجدولة لا حتمل التأخير، وربما عمليات وخلافها، ولكن بعد الإحالة للتقاعد تغيَّرت المسألة حيث ارتفعت الفواتير التي لا يستطيعون تسديدها أو الذهاب للمستشفيات الحكومية التي تعاني من تأخر المواعيد ـ إذا كان الطبيب المطلوب هناك ـ أما المتقاعد الذي ليس لديه تأمين طبي من الأساس فالمشكلة أكبر”.

مظلة صحية واحدة

لذا طرح المرشد إمكانية إدراج المتقاعدين في المملكة تحت مظلة صحية واحدة، “فلنعتبرهم شركة كإحدى الشركات، بحيث يصبح المتقاعد كأنه عضوٌ في هذه الشركة ويحصل على التأمين الطبي بكل سهولة، ويتم خصم جزءٍ من راتبه التقاعدي بناءً على تقديم تلك الخدمة (لمن يرغب الدخول في هذا التأمين)، ويمكن تقديم الفئة المطلوبة بناءً على راتبه أو حسب رغبته”، بوفق مقترحه.

واستند في مطلبه إلى ما يحظى به الوافدون وعددهم بالملايين، حيث تم ضمهم تحت التأمين الطبي بشـكل سـلس وسهل، وهو ما دفع المرشد إلى القول إنه “من باب أولى أن يتم ضم هذه الفئة التي خدمت سنوات طويلة دون كلل أو ملل حتى وصلوا إلى هذه المرحلة التي يحتاجون فيها إلى الراحة والاهتمام نظير ما قدَّموا من جهود وتضحيات”.

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ترتيب وتنظيم

ورأى أن الموضوع ليس بتلك الصعوبة خاصة مع انتشار المستشفيات بشكل كبير في الفترة الأخيرة، مشددًا على أنه “يحتاج ترتيبًا وتنظيمًا، لأن عدد المتقاعدين لا يتجاوز ثمانية بالمائة من عدد الوافدين الذين تم تقديم التغطية التأمينية لهم”.

وأعرب الكاتب عن ثقته بأن الجهات المعنية لن تدخر جهدًا في حل هذا الموضوع الذي يُعتبر أمرًا مهمًّا لجميع المتقاعدين وأسرهم.

وكان الكاتب عبداللطيف الضويحي اقترح مؤخرًا، إنشاء مدينة ذات مميزات بيئية يقيم فيها أو يقصدها المتقاعدون، على غرار بعض الدول التي يقصدها كبار السن بعد الإحالة إلى سن التقاعد

وقال في مقال نشرته صحيفة “عكاظ”، إنه “في حدود معرفتي ومن واقع ملاحظاتي هناك نسبة من المتقاعدين السعوديين الذين يقصدون المدن السعودية البحرية حيث يألف هؤلاء البحر وحياة الشواطئ والطقوس الرياضية البحرية والصيد والأكل البحري، بينما يؤثر البعض الاستقرار الجزئي أو الكلي في مكة المكرمة أو المدينة المنورة للتعبد والاستجمام والطاقة الروحية التي يجدها عادة زوار الأماكن المقدسة، كما أن شريحة ممن أعرفهم يأوون الريف والقرى لينعموا بالهدوء والسكينة والبساطة بعيدا عن ضوضاء المدن وضجيجها”.