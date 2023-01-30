الإثنين، ٨ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣٠ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
“التنمية الزراعية”: بدء تمويل استيراد الشعير والصويا والذرة
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“التنمية الزراعية”: بدء تمويل استيراد الشعير والصويا والذرة

“التنمية الزراعية”: بدء تمويل استيراد الشعير والصويا والذرة

“التنمية الزراعية”: بدء تمويل استيراد الشعير والصويا والذرة
٠٨:٢٢:٣٢ ص، الإثنين، ٨ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف صندوق التنمية الزراعية عن بدء استقبال طلبات مبادرة تمويل استيراد المنتجات الزراعية المستهدفة في إستراتيجية الأمن الغذائي “الشعير وفول الصويا والذرة الصفراء”.

وأوضح أن الهدف هو دعم سلاسل الإمداد الغذائية واستقرار منظومة الأمن الغذائي وذلك حسب الشروط والضوابط المعتمدة لدى الصندوق وبالتعاون مع البنوك والمصارف التجارية.

وأشار إلى أنه يمكن للراغبين في الاستفادة من هذه الفرصة الدخول على المنصة الإلكترونية للصندوق والتسجيل عبر خدمات التمويل.

خدمات الصندوق 

ويقدم الصندوق العديد من البرامج التمويلية أبرزها:

1- خدمات مشاريع الاستثمار الزراعي بالخارج.

2- خدمات قروض مزارع الدواجن.

3- خدمات سلاسل الإمداد.

4- خدمات الاستزراع المائي.

5- خدمات البيوت المحمية والشراكة التمويلية لدعم مشاريع أخرى بالتعاون مع الصندوق الصناعي.

6- خدمة القروض التنموية.

يذكر أن إستراتيجية الصندوق تركز على الإسهام في تعزيز الأمن الغذائي مع الحفاظ على الموارد الطبيعية والإسهام في النمو الاقتصادي والتنمية الريفية الزراعية المستدامة بالاستفادة من الميز النسبية وتوفير أفضل وسائل التمويل والخدمات المميزة من خلال الشراكات الإستراتيجية وتعزيز الاستدامة المالية وتطوير الكفاءات البشرية وتحقيق التميز التشغيلي ضمن سياسة مخاطر سليمة.

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