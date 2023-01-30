خدمة اليوم.. خطوات لأداء الحق بالتبليغ العدلي في بوابة ناجز

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل، اليوم، لقرائها الكرام، خطوات أداء الحق بالتبليغ العدلي في بوابة ناجز، حيث أطلقت وزارة العدل خدمة الإشعار بأداء الحق، من خلال خدمات التبليغ العدلي في بوابة ناجز، والتي تضمن وتوثق إخطار الأطراف بالمبلغ الذي يجب استيفاؤه ليقوم بالسداد خلال مدة معلومة.

خدمة الإشعار أداء الحق

وأوضحت الوزارة أن خدمة الإشعار أداء الحق، تتيح لطالب الخدمة إخطار الأطراف بالمبلغ الذي يجب استيفاؤه ليقوموا بالسداد ضمن المدة المحددة نظاميًا، وأنه في حالة عدم السداد يحق لطالب الخدمة رفع قضية في المحكمة التجارية للمطالبة بمستحقاته المالية.

* الخدمة تستهدف

1 – مكاتب المحاماة.

2 – الشركات والمؤسسات والمحامين.

3 – الأفراد في التعاملات التجارية.

* أهم الأهداف

1 – تسهيل عملية الإخطار بين الأطراف.

2 – الحد من لجوء أطراف التعامل المالي إلى المحاكم.

وبينت الوزارة أنه يمكن الاستفادة من خدمة الإشعار بأداء الحق من خلال هذه الخطوات، في بوابة ناجز :

* الخطوات

1 – الدخول إلى خدمات التبليغ العدلي في بوابة ناجز.

2 – تحديد وسيلة الإرسال والدفع، حيث تم تطوير وتشغيل الخدمة من قبل شركة ثقة.

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