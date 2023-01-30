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منها إيقافه في الحصة وحرمانه من الفسحة.. أبرز “موانع التعامل” مع الطلاب

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منها إيقافه في الحصة وحرمانه من الفسحة.. أبرز “موانع التعامل” مع الطلاب

منها إيقافه في الحصة وحرمانه من الفسحة.. أبرز “موانع التعامل” مع الطلاب

منها إيقافه في الحصة وحرمانه من الفسحة.. أبرز “موانع التعامل” مع الطلاب
٠٨:٠٠:١٢ ص، الإثنين، ٨ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وجهت وزارة التعليم، إداراتها، بمنع العقاب البدني أو اللفظي أو النفسي، داعية إلى تعديل وتقويم سلوكيات الطلاب والرفع من تحصيلهم العلمي بالطرق والإجراءات التربوية الصحيحة، بحسب “عكاظ”.

الموانع الأربعة 

ومنعت الوزارة إدارات المدارس من القيام بما يلي:

1- إخراج الطالب من الفصل الدراسي.

2- إيقاف الطالب طوال الحصة الدراسية أو جزء منها.

3- استخدام الألفاظ غير اللائقة.

4- حرمان الطالب من الفسحة والخروج إلى دورة المياه.

معالجة مشكلات الطلاب

وأكدت الوزارة على الجميع بالرجوع في معالجة مشكلات الطلاب السلوكية والتربوية إلى الأساليب التربوية الصحيحة وتطبيق قواعد المواظبة وتفعيل دور لجنة التوجيه والإرشاد في المدرسة.

كما وجهت بالالتزام بالتعاميم والتوجيهات الواردة، واتباع الأساليب التربوية في التعامل، مشيرة إلى أنها ستتخذ الإجراءات المتبعة في حق كل معلم أو معلمة يخالف ذلك.

وفي وقت سابق، حددت الوزارة 15 دقيقة هي مدة الفسحة المدرسية مناشدة ضرورة الالتزام بها.

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